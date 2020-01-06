Общество

Lenta.ruLenta.ruХарви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что ранее на рассмотрении находилось восемь дел.
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Харви Вайнштейн
Американский продюсер
Американский кинопродюсер, бывший член правления и сооснователь компании Miramax Films, а также совладелец компании The Weinstein Company. Лауреат премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Влюблённый Шекспир». Являлся одним из самых влиятельных продюсеров Голливуда. Фильмы, созданные при его участии, неоднократно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях, в том числе как лучший фильм.
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