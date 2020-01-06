Общество
Lenta.ruХарви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Отмечается, что ранее на рассмотрении находилось восемь дел.
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Экономика
Акции «Мечела» выросли почти на 12%
Обыкновенные акции «Мечела» показали рост почти на 12%, свидетельствуют данные Московской биржи.
Кино
Стартовали съемки нового «Бэтмена»
Армия и оружие
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Шоу-бизнес
Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья
На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Общество
Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Фигурное катание
Траньков оценил слова Авербуха о высоких гонорарах на ледовых шоу
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
Хоккей
Почему судьи не удалили канадца за выброс шайбы в камеру, видео момента и объяснение
Армия и оружие
Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
Экономика
Цены на золото обновили максимум с 2013 года
Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года.
Политика
Помпео и Зеленский обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и стратегическое сотрудничество Киева и Вашингтона.
Происшествия
Казанского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки с ВИЧ
В Казани по подозрению в изнасиловании задержали водителя такси.
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Авто
УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»
Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Шоу-бизнес
Красная дорожка «Золотого глобуса» 2020: Марго Робби, Сальма Хайек, Крис Эванс и другие
Полный список победителей «Золотого глобуса» 2020 уже был озвучен, и пока организаторы премии продолжают пополнять свои страницы фотографиями призеров, мы продолжаем любоваться на самые яркие образы звезд на красной дорожке.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Космос
Сколько потребуется времени на исследование Галактики
Религия
Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил православных с Рождеством на русском языке.
Наука
Дети, демонстрирующие меньше страха и реже подражающие другим, становятся более черствыми и отстраненными взрослыми
Оказалось, дети, меньше демонстрирующие страх и переживание за родителя при первом тестировании, ко второму приобретали классические безразлично-безэмоциональные черты поведения.
Происшествия
Грудной ребенок насмерть замерз на балконе в Хабаровском крае
СКР по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Наука
Разработана новая вакцина против болезни Альцгеймера
Американским ученым удалось разработать вакцину, которая может стать панацеей от болезни Альцгеймера.
Происшествия
Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье
В воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в Подмосковье, был найден труп начальника одного из отделов госкорпорации «Роскосмос» Сергея Хайкина.
Происшествия
В Таиланде оштрафовали туристов из России за секс на пляже
В таиландском городе Паттайе задержали и оштрафовали туристов из России за секс на пляже, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на pattayapeople.ru.
Космос
Охота за гравитацией — китайцы испытали возможности «космической арфы»
Тестирование в космосе силовой установки на спутнике «Тяньцинь-1» для обнаружения гравитационных волн провели китайские исследователи 6 января, сообщает Синьхуа.
Экономика
Число бедных граждан в России растет
Согласно статистике, 13,1% россиян являются бедными.
Происшествия
СК установил личности стрелявших по детям в Приморье
Правоохранители установили, что стрельбу в Приморском крае, в результате которой пострадали дети, открыли двое подростков возрастом 14 и 15 лет.
Политика
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН по Ираку
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совета безопасности ООН о нападении на американское посольство в Багдаде.