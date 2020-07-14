Экономика
Lenta.ruКитай приготовился к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведении активной налогово-бюджетной и осмотрительной кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна.
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Футбол
В РФС завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил о завершении расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
RT на русском 04:18
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Кино
В тизере второго сезона сериала «Сквозь снег» появился Шон Бин
Piter.tv 13 июля в 08:30
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова отреагировал на сообщения о своей замене
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о том, что артист якобы планирует сменить защитника.
Взгляд.ру 04:22
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Гаджеты
Спецификация DDR5 SDRAM утверждена: ждём DDR5-4800, DDR5-6400 и далее
Утверждение спецификации DDR5 профильным отраслевым комитетом открывает новому стандарту путь на рынок, и можно ожидать, что первые системы с DDR5 SDRAM появятся уже в следующем году.
3DNews вчера в 19:35
Авто
Nissan представила новый электрический кроссовер Ariya
Отмечается, что это первая модель, представляющая свежий взгляд на новое поколение электромобилей Nissan, которые будут задавать новые стандарты в автомобилестроении, такие как электрификация, оптимизация платформ и комплектаций, а также технологии искусственного интеллекта Кроссовер Ariya сначала начнут продавать в Японии, а затем модель появится на других рынках, в том числе в России.
Известия 01:26
Наука
В России впервые выделили антитела против коронавируса
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии в Новосибирске впервые в России получили антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2.
Lenta.ru 04:12
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Общество
Минобороны заявило о хорошей переносимости вакцины от коронавируса
В ведомстве сообщили, что первая группа добровольцев, которые принимали участие в испытаниях вакцины, выписана из госпиталя имени Бурденко.
RT на русском 04:10
Футбол
Жена Карпина прокомментировала конфликт тренера с Прядкиным
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась по поводу конфликта между её мужем и президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
Чемпионат вчера в 12:22
Общество
Границу возраста российской молодежи планируется сдвинуть до 35 лет
В России намерены сдвинуть закрепленный в законодательстве предельный возраст молодежи с нынешних 30 до 35 лет.
БИЗНЕС Online 04:37
Общество
В лондонском метро стерли граффити знаменитого художника Бэнкси
В комментарий к видео в Инстаграме художник призвал использовать средства защиты для борьбы с распространением эпидемии.
Эхо Москвы 04:33
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала восемь зарубежных стран, которые уже сейчас готовы принимать российских туристов.
Lenta.ru вчера в 08:19
Политика
Законопроекты о санкциях за отчуждение территории РФ внесены в Госдуму
Москва, 15 июля 2020, 11:56 — REGNUM Законопроект, меняющий условия привлечения к уголовной ответственности за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.
REGNUM 04:56
Политика
Трамп заявил, что ЕС был создан для эксплуатации США
По словам главы Белого дома, Евросоюз создали для эксплуатации США в интересах Европы.
Evo-rus.com 03:31
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль
Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Общество
В России выявили 6248 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
Ведомости вчера в 03:55
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия
Российская пенсионерка избила занимавшуюся сексом в кустах пару
Российская пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом пару. Об этом сообщили журналисты портала "Регион Online".
Piter.tv 03:39
Футбол
«Спартак» хочет приобрести нападающего Евгения Луценко
Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что «Спартак» заинтересован в услугах Евгения Луценко.
ГЛАС.RU 04:42
Здоровье
«Обещали 100 тысяч рублей»: добровольцы рассказали о тестировании вакцины от COVID-19
Сами добровольцы поделились тем, как чувствовали себя во время испытаний вакцины.
Нижний Новгород on-line 04:15
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
Представители крайне популярного среди обеспеченных граждан любой страны дома моды Louis Vuitton дали официальный комментарий недавно произошедшей ссоре между певицей Ритой Дакотой и телеведущей Яной Рудковской.
CT news вчера в 10:33
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
В результате демон вступит в борьбу за свою привычную жизнь. Пятый сезон будет опубликован 21 августа.
Evo-rus.com 03:27
Происшествия
Выкопал: у волгоградца нашли полный гараж старого оружия
У мужчины в гараже обнаружили десятки единиц огнестрельного оружия — карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы ППШ, пистолеты Вальтер и ТТ, а также около пяти тысяч патронов, осветительные ракеты и штык-ножи.
Вести.Ru 04:41
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Экономика
Сбербанк получил 80% в совместном предприятии с «Союзмультфильмом»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева назвала сотрудничество со Сбербанком «бизнес-проектом будущего».
РБК 04:57
Политика
ЦИК Белоруссии зарегистрировал 5 кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия Белоруссии зарегистрировала пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 9 августа, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:08