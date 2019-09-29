с чего всё началось

Решение проблем Элисты требует нестандартных решений. Об этом заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. По его словам, главным препятствием на пути развития республики и ее столицы стали криминал и коррупция.

Политика В Севастополе сформирован новый состав правительства Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика Президентский комитет ПАСЕ приедет в Киев для консультаций Президентский комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в ближайшее время посетит Киев для консультаций с Украиной.

Политика Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.

Общество Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Музыка Группа Metallica отменила концерты из-за алкоголизма солиста Причиной стала зависимость вокалиста коллектива Джеймса Хэтфилда, которому потребовался новый курс лечения от алкоголизма.

Общество ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.

Политика Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.

Недвижимость Сбербанк снизит ставки по ипотеке «Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Экономика Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.

Происшествия В Голландии полиция задержала попугая во время ограбления магазина Птица "помогала" своему хозяину. В понедельник, 30 сентября, в Голландии полиция задержала во время ограбления магазина попугая.

Армия и оружие Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

Общество Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.

Религия Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.

Футбол Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.

Происшествия Саратовский депутат погиб в ДТП Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может получить спектрометр По мнению экспертов издания, приложенные к заявке эскизы говорят о том, что будущие смартфоны Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus могут получить необычный модуль.

Политика МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.