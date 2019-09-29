с чего всё началось

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией. Об этом в видеообращении в своем Instagram заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

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