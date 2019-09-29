Политика
РБКХасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией. Об этом в видеообращении в своем Instagram заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.
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с чего всё началось
Ранее в Сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которая по состоянию на 19:00 мск 29 сентября набрала более 1800 подписей.News.ruвчера в 12:23
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Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
ГТРК Ярославия 02:54
Авто
Представлен доступный 8-местный минивэн от GM и SAIC
Компания General Motors в рамках совместного проекта с китайским автогигантом SAIC представила новый доступный компактвэн Wuling Hongguang Plus, который является увеличенной версией некогда популярной линейки автомобилей Wuling Hongguang, продававшейся в различных версиях.
Daily-Motor.Ru 03:15
Армия и оружие
Шойгу рассказал о планах РФ по отражению агрессии
Глава оборонного ведомства России заявил о том, что Россия готовится к отражению агрессии со стороны Соединенных Штатов.
Политическая Экспертиза вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Нелли Уварова побрила голову в поддержку Заворотнюк
В публикации Нелли Уварова призвала актрису и ее дочь «не обращать внимание на недругов», а также пожелала Анастасии скорейшего выздоровления, отметив, что в мире «есть люди, которые не верят этим слухам».
RuNews24.ru вчера в 08:36
Политика
Кулагин и Тимофеева стали новыми заместителями губернатора Севастополя
Новых замов представил врио губернатора. О грядущих кадровых перестановках в правительстве города стало известно 27 сентября.
Примечания 05:11
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Политика
МВД попросило 1 млрд рублей на оформление паспортов жителям Донбасса
МВД попросило дополнительные средства для увеличение размера зарплаты сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформление российских паспортов для жителей Донбасса.
Московский Комсомолец 03:28
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Авто
В Уфе автомобили должников пустят с молотка
28 октября с молотка пустят более 20 автомобилей должников.
UfaTime.ru вчера в 21:54
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Игры
22 игры с высшей оценкой от Игромании. За всю историю журнала и сайта
Игромании сегодня исполняется двадцать два, а в день рождения принято вспоминать лучшие моменты прошедших лет.
Игромания.ру 04:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Гаджеты
В России распродали самые дорогие модели нового iPhone 11
На складе российского интернет-магазина Apple закончились модели iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов.
UfacityNews.ru 02:56
Политика
Экс-депутат Рады рассказал об отъезде Луценко в Британию
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уехал в Великобританию, заявил экс-депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Tekegram-канале.
REGNUM 04:21
Происшествия
В Москве двое с автоматом устроили погром в ресторане
На северо-западе Москвы дебоширы с автоматом ворвались в ресторан, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 05:19
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru вчера в 14:19
Кино
Минкультуры РФ обнародует информацию о тратах на господдержку кино
Министерство культуры России и Фонд кино в октябре запустят открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов, о чем рассказали главы ведомств в беседе с газетой "Коммерсант".
Народные новости вчера в 21:33
Экономика
Путин утвердил повышение акцизов на вино с 2020 года
В России с 2020 года повышаются акцизы на вино. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 02:43
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Политика
В Германии сочли слова Зеленского в адрес Меркель оскорбительными
Президент Украины Владимир Зеленский, который при общении с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель делает недостаточно для украинской стороны, оскорбил Германию.
Газета.Ru вчера в 01:51
Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Общество
В Гидрометцентре сообщили о возвращении теплой погоды
В центральную часть страны на этой неделе вернется почти летняя погода, рассказал "Российской газете" ведущий синоптик Гидрометцентра Леонид Ананьев.
РИА Новости 02:18
Гаджеты
Официально: смартфон Xiaomi Mi Mix 4 не существует
Представитель компании в социальной сети Weibo заявил, что никаких других аппаратов в линейке Mi Mix не будет — только Alpha.
iXBT.com 05:18