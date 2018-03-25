Политика

РБКРБКХасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией. Об этом в видеообращении в своем Instagram заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.
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с чего всё началось
Ранее в Сети появилась петиция
 с требованием отстранить Трапезникова от должности, которая по состоянию на 19:00 мск 29 сентября набрала более 1800 подписей.
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