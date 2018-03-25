Политика
РБКХасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией. Об этом в видеообращении в своем Instagram заявил глава Калмыкии Бату Хасиков.
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с чего всё началось
Ранее в Сети появилась петиция с требованием отстранить Трапезникова от должности, которая по состоянию на 19:00 мск 29 сентября набрала более 1800 подписей.News.ruвчера в 12:23
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Армия и оружие
Посольство назвало сообщения о российском спецназе в Норвегии фейком
Информация на сайте Aldrimer.no о "российском спецназе в Норвегии" не соответствует действительности, говорится в сообщении российского посольства в Осло.
РИА Новости 03:21
Экономика
«Лента» планирует сменить прописку
"Лента" намерена перерегистрироваться с Британских Виргинских островов на Кипр, а также изменить организационно-правовую форму компании на публичную компанию с ограниченной ответственностью согласно законодательству Республики Кипр.
Finam.Ru 07:29
Здоровье
Эпидемиологи Екатеринбурга сообщили о противодействии вакцинации
Эксперты подняли проблематику исполнения национального и регионального календарей прививок Представители сферы здравоохранения Свердловской области подняли проблемы, сопровождающие процесс вакцинации населения региона в ходе "круглого стола", организованного "Экспертным клубом Екатеринбурга".
Правда УрФО 28 сентября в 15:10
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Армия и оружие
С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»
Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
RT на русском 07:36
Космос
NASA отправит на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров
Сотрудники NASA планируют отправить на спутник Сатурна Титан роботов-трансформеров. Эти «умные» машины умеют плавать, летать и кататься.
Актуальные Новости 28 сентября в 00:20
Общество
Детские онкологи из НМИЦ Блохина пригрозили уволиться в полном составе
Ранее СМИ уже сообщали о планах врачей-онкологов уволиться из НМИЦ из-за увольнения профессора Георгия Менткевича.
РИА Новости 08:30
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Политика
Москва ответит на отказ пустить Sputnik на конференцию в Британии
В МИД РФ прокомментировали факт отказа Консервативной партии Великобритании выдать аккредитацию агентству Sputnik на ежегодную конференцию.
Московский Комсомолец 05:04
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Музыка
Соловьев ответил на критику от Гребенщикова
Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новую сатирическую песню Бориса Гребенщикова "Вечерний М".
Газета.Ru 08:27
Хоккей
«Адмирал» обыграл в серии буллитов «Сибирь»
Владивостокский «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата победил в серии буллитов «Сибирь» со счетом 3:2. Счет открыл форвард гостей Александр Шаров в конце первого периода.
ProstoProSport 08:25
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Авто
Составлен топ-3 бюджетных иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка назвали топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня вчера в 01:00
Политика
Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 08:27
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Футбол
«Спартак» может возглавить экс-тренер немецкого «Шальке-04» Тедеско
Стало известно, что одним из кандидатов на пост в столичном клубе может стать Доменико Тедеско, ранее возглавлявший немецкий "Шальке-04".
Вести.Ru 07:55
Происшествия
В Петербурге подростка осудили за поджог школьницы
Подросток из Санкт-Петербурга получил 2,5 года воспитательной колонии за то, что облил горючей жидкостью и поджег школьницу, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
РИА Новости 06:12
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Футбол
Объявлен состав сборной России на матч с Шотландией и Кипром
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матчи отборочного тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 06:43
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Экономика
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на три года
Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020 год и на ближайшую трехлетку, передаёт корреспондент радио «Вести FM».
Вести ФМ 07:36
Политика
Хватал за ногу на обеде: Бориса Джонсона обвинили в домогательствах
Сидевшая по другую сторону от нынешнего британского премьера женщина позже рассказала журналистке, что с ней Борис Джонсон повел себя аналогичным образом.
Телеканал 360° 04:20
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27