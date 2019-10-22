Полузащитник лондонского "Арсенала" Гранит Джака поделился мнением о результате матча девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Шеффилд Юнайтед", передает "Би-би-си". Встреча закончилась поражением "Арсенала" с минимальным счетом - 0:1.

Хавбек «Арсенала» высказался о поражении от «Шеффилд Юнайтед»

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