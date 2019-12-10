Лига чемпионов

Спорт день за днемСпорт день за днемГлавный тренер «Бенфики»: «Зенит» по сути играет в четыре форварда

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже перед матчем с «Зенитом» рассказал о впечатлениях от петербургской команды и задачах на матч. Португальский специалист отметил, что у сине-бело-голубых большой атакующий потенциал.
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Тренер «Бенфики»: с «Зенитом» постараемся реализовывать все моменты

Газета.Ru16:20

Тренер «Бенфики» Лаже: «Не планируем биться головой о стену обороны «Зенита»

Sports.ru16:38

Тренер «Бенфики»: в матче с «Зенитом» будем стараться реализовывать все моменты

Чемпионат15:10

Футболист «Бенфики» Пицци рассказал о настрое команды на игру с «Зенитом»

ProstoProSport14:53

Бруну Лаге: «Сила „Зенита“ в коллективе»

Спорт-Экспресс15:15

Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» по сути играет в четыре форварда

Спорт день за днем15:09

Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» — сильная и очень сыгранная команда»

Sport24.ru15:01
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"Нафтогаз" не намерен отказываться от предъявленных "Газпрому" требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с российской стороной, передает РИА "Новости".
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По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
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В официальном Twitter-аккаунте "Монако" был опубликован ролик, посвященный российскому хавбеку команды Александру Головину.
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Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
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Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

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Ученые выявили у одноклеточных способность мыслить

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