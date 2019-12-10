Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже перед матчем с «Зенитом» рассказал о впечатлениях от петербургской команды и задачах на матч. Португальский специалист отметил, что у сине-бело-голубых большой атакующий потенциал.

Главный тренер «Бенфики»: «Зенит» по сути играет в четыре форварда

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Происшествия Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.

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