Футбол

MetaratingsMetaratingsХавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ. Из-за травмы он не был вызван в сборную Англии и получил разрешение от клуба отдохнуть в Дубае.
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Баркли снова вызвал недовольство руководства «Челси»

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Полузащитник «Челси» Баркли был замечен танцующим топлес в ночном клубе в Дубае

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Росс Баркли снова влип

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Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

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Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
РИА Новости 04:31
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

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Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце

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Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе

На прошлой неделе ряд деятелей искусств обратились к Путину с очередным открытым письмом, в котором раскритиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили "без каких-либо весомых оснований".
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Две страны заинтересовались SSJ-100

Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Английский футболист, полузащитник клуба «Челси» и сборной Англии.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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