Футбол
MetaratingsХавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе
Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ. Из-за травмы он не был вызван в сборную Англии и получил разрешение от клуба отдохнуть в Дубае.
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Политика
Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников
Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери
Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
«Уволенный» директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра.
Происшествия
Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Политика
Медведев предложил освободить от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
Председатель правительства Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия» заявил, что необходимо освободить компенсации обманутым дольщикам и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях граждан от НДФЛ.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Футбол
«Ахмат» на выезде победил «Оренбург»
Политика
Медведев вручил партбилеты «Единой России» политикам и бизнесменам
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
На прошлой неделе ряд деятелей искусств обратились к Путину с очередным открытым письмом, в котором раскритиковали работу нового художественного руководителя МХАТа Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину, которую якобы уволили "без каких-либо весомых оснований".
Политика
Две страны заинтересовались SSJ-100
Россия обсуждает с Норвегией и Турцией поставки самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).