Футбол
MetaratingsХавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе
Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ. Из-за травмы он не был вызван в сборную Англии и получил разрешение от клуба отдохнуть в Дубае.
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Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии
Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Футбол
ЦСКА начал искать замену Чалову, клуб готов продать игрока зимой
Sky Sports отмечает, что форвард ЦСКА Фёдор Чалов уже во время зимнего трансферного окна может покинуть клуб.
Здоровье
Развеяны мифы о влиянии кофе и вина на сердце
Футбол
«Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Политика
Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина
Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Кино
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Политика
Медведев пообещал оставить в силе советские акты о льготах
Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заверил, что ни один нормативный акт, установивший льготы для граждан в советские годы, отменен не будет.
Происшествия
В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб
Происшествия
На Кубани найденная в яме туалета девочка впала в кому
Девятилетняя школьница из хутора Родниковский Краснодарского края, попавшая в яму общественного туалета, находится в коме.
Общество
Сроки введения новых правил медосмотра для водителей перенесли
Шоу-бизнес
Бойфренд Евгении Феофилактовой: «Моя предыдущая жена – психбольная сука»
Спорт
Колобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер
Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Политика
Глава МИД ФРГ не поддержал вывод ядерного оружия США из Германии
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против идеи вывода американского ядерного оружия с территории Германии в одностороннем порядке.
Политика
Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Вашингтона и Токио
Глава МИД РФ Сергей Лавров собирается обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс США и Японии, передает РИА Новости.
Кино
Зрители оценили фильм «Аванпост»
Фантастический боевик «Аванпост» от создателей проекта «Гоголь» вышел в прокат накануне и уже впечатлил первых зрителей.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Спорт
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Политика
Путин заявил, что единороссы должны «терзать» и «трясти» чиновников
Выступая на съезде «Единой России», президент Владимир Путин заявил, что партия не должна соглашаться со всеми решениями и высказываниями чиновников, даже если те «считают себя членами партии и подчеркивают близость к ней».
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Теннис
Рублев сыграет с Поспишилом в полуфинале Финала Кубка Дэвиса
Россиянин Андрей Рублев сыграет с канадцем Вашеком Поспишилом, а Карен Хачанов встретится с Денисом Шаповаловым в полуфинальном матче Финала Кубка Дэвиса, который проходит в Мадриде, сообщается в микроблоге турнира в Twitter.
Технологии
Технические эксперты протестировали Google Stadia
Из плюсов экспертами был отмечен быстрый доступ к играм – на консолях необходимо ждать ночь, пока желаемый тайтл скачается.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Шоу-бизнес
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга
Фотографии на фоне Исаакиевского собора, которые Бузова тут же выставила в Instagram, получились отлично.
Здоровье
В ГИБДД Саратовской области опровергли слухи, что при замене прав требуется пересдача экзамена
В Госавтоинспекция Саратовской области сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав.