Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ. Из-за травмы он не был вызван в сборную Англии и получил разрешение от клуба отдохнуть в Дубае.

Хавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

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