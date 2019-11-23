Футбол

MetaratingsMetaratingsХавбек «Челси» Баркли был заснят полуголым в ночном клубе

Во время паузы на матчи сборных полузащитник «Челси» Росс Баркли отдыхал в ОАЭ. Из-за травмы он не был вызван в сборную Англии и получил разрешение от клуба отдохнуть в Дубае.
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