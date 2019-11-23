Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.

Футболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае

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Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

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Транспорт Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

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