Футбол
Sport24.ruФутболист «Челси» Баркли устроил танцы топлес в ночном клубе в Дубае
Полузащитник «Челси» Росс Баркли был запечатлен танцующим полуголым в ночном клубе в Дубае во время перерыва на матчи сборных на прошлой неделе.
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Хоккей
Минское «Динамо» прервало серию неудач, победив «Авангард»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Авангард» на арене в Балашихе потерпел поражение от минского «Динамо», встреча завершилась со счётом 1:2. «Ястребы» проиграли второй матч подряд, минчане прервали полосу из трёх поражений.
Происшествия
Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Политика
Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения
Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения соглашения о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement необходимо продолжение обсуждений в последующие недели.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Политика
Медведев и Кадыров обсудили проблему блокпостов
Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
Музыка
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
Происшествия
Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена
Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Футбол
Карпин: нет претензий к игрокам «Ростова» по итогам матча с «Динамо»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не имеет претензий к своим футболистам по итогам матча 17-го тура чемпионата России с московским "Динамо", несмотря на поражение.
Транспорт
Перемещения российских автомобилей отследят
В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.
Происшествия
Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введён в Анапе в связи с горящими в районе посёлка Чембурка плавнями.
Экономика
Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель
«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
Спорт
Россиянки выиграли командную гонку на этапе Кубка мира в Польше
Российские конькобежки завоевали золото в командной гонке на этапе Кубка мира в Польше. Они показали результат 3 минуты 02,765 секунды.
Общество
Идею изменить правила медосмотра для водителей Путин назвал чушью
Попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, президент России Владимир Путин назвал чушью.
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Общество
Росавтодор одобрил строительство моста через реку Лена
Росавтодор утвердил проект строительства моста в Якутии через реку Лену, об этом 23 ноября заявил министр транспорта России Евгений Дитрих в комментарии ТАСС.
Единоборства
Луис Ортис оказался значительно тяжелее Уайлдера перед боем
Состоялось взвешивание боксером перед боем. Уайлдер весит 99,6 килограммов, а его соперник кубинец Луис Ортис – 107 килограммов.
Политика
В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией
Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Здоровье
Саратовская Госавтоинспекция опровергла слухи о сдаче экзамена при замене прав
Госавтоинспекция сделали специальное заявление по поводу сдачи экзаменов при замене прав. Эту информацию в ГИБДД назвали недостоверной.
Экономика
Работающие пенсионеры могут получить прибавку к пенсии
Пенсии работающим людям в возрасте не индексировали с 2016 года.
Политика
Путин предостерег единороссов от словоблудия и конъюнктурщины
Пустословы и конъюнктурщики, причисляющие себя к «Единой России», легко могут ее предать, предостерег президент Владимир Путин.