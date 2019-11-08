Футбол
Газета.RuХавбек ЦСКА Влашич высказался о безголевой серии Чалова
В четырех турах группового этапа Лиги Европы ЦСКА не смог одержать ни одной победы, трижды проиграв и забив всего один мяч. Примечательно также, что Чалов, котрый в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, не может прервать свою безголевую серию уже несколько игр.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Общество
Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР
Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК вчера в 19:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Политика
Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС
Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Транспорт
В России началась продажа билетов на поезда в Крым
8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.
Интерфакс 01:52
Общество
В Адыгее коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции
ГТРК Адыгея вчера в 07:45
Происшествия
В Томске эвакуировали 60 человек из-за пожара в многоэтажном доме
В Томске произошёл пожар в шестнадцатиэтажном жилом доме, эвакуированы более 60 человек.
RT на русском 01:13
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Армия и оружие
Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вооружат два корабля ВМФ России
EADaily напоминает, ранее Минобороны РФ сообщало, что первые стрельбы «Цирконами» проведет многоцелевая АПЛ «Казань» проекта 885 М в 2020 году.
Евразия Daily 02:20
Шоу-бизнес
На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем
На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Происшествия
После пожара на новороссийской нефтебазе скончался один человек
В четверг, 7 ноября, на нефтебазе "Грушовая" произошел пожар, пострадали 6 человек.
Вести.Ru 01:22
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor вчера в 21:00
Общество
Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян
Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.
Lenta.ru вчера в 22:32
Политика
Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
РБК 00:38
Технологии
МТС представила устройство для слежения за сотрудниками
МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
РИА Новости вчера в 13:02
Общество
В Шереметьево мужчину не пустили на борт из-за слишком толстого кота
Пятый канал вчера в 08:21
Общество
Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть
В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране
В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.
РБК вчера в 22:13
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери
Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Происшествия
В Челябинске шестеро с битой напали на депутата
31 канал Челябинска 00:10
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука 05 ноября в 06:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак призналась, что ее впервые пристыдили за ее мужа Константина Богомолова
Вокруг ТВ вчера в 16:05
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58