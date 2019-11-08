В четырех турах группового этапа Лиги Европы ЦСКА не смог одержать ни одной победы, трижды проиграв и забив всего один мяч. Примечательно также, что Чалов, котрый в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, не может прервать свою безголевую серию уже несколько игр.

Общество Минюст не успел выполнить поручение Медведева о пересмотре актов СССР Минюст не успевает в срок — до 15 ноября — подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.

Общество В Гидрометцентре предупредили о похолодании Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.

Политика Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.

Здоровье Минздрав уточнил критерии рождения детей Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.

Транспорт В России началась продажа билетов на поезда в Крым 8 ноября в продажу поступили билеты на пассажирские поезда в Крым.

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Экономика Медведев одобрил систему рибейтов в России Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.

Армия и оружие Гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вооружат два корабля ВМФ России EADaily напоминает, ранее Минобороны РФ сообщало, что первые стрельбы «Цирконами» проведет многоцелевая АПЛ «Казань» проекта 885 М в 2020 году.

Шоу-бизнес На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

Происшествия В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Общество Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.

Общество Росстат назвал долю ведущих здоровый образ жизни россиян Издание отмечает, что Росстат впервые публикует статистику о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Политика Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

Технологии МТС представила устройство для слежения за сотрудниками МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.

Общество Страховщики предрекли поколению миллениалов бедность и быструю смерть В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.

Происшествия Пять человек погибли из-за землетрясения в Иране В ноябре 2018 года в Иране на границе с Ираком произошло землетрясение магнитудой 6,3. В результате пострадали 646 человек.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Космос «Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.