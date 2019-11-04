Официальный сайт «Эвертона» рассказал о состоянии полузащитника Андре Гомеша, который сегодня перенес операцию. Во время матча с «Тоттенхэмом» португальский игрок получил серьезную травму ноги после подката Сон Хын Мин. У Гомеша был диагностирован перелом правого голеностопа со смещением.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Украина предложила Эстонии противодействовать «Северному потоку-2» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу скоординированно бороться против строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте кабмина Украины.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Футбол Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности После трех туров Наполи, набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а РБ Зальцбург, имея в активе три балла, занимает третье место.

Политика Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.

Армия и оружие Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.

Общество «Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому» Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Немаловажен и здоровый сон, который помогает организму восстанавливаться, а также обычная физическая активность (не спортивные упражнения) — прогулки, уборка, работа в саду.

Политика В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.

Технологии Названо безопасное время использования гаджетов подростками По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.

Политика Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Автоспорт Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

Политика В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.

Интернет Компания Facebook обновила логотип Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.

Футбол Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.

Политика Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.

Политика Голикова: оптимизация здравоохранения в регионах прошла неудачно Вице-премьер Татьяна Голикова призналась в провале оптимизации здравоохранения в регионах.

Шоу-бизнес Леонид Барац развелся со второй женой «СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.

Шоу-бизнес Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.

Общество Подрядчик хочет обанкротить крупнейшего производителя воды «Нарзан» Фото: iStock Транспортная компания ООО "С-Транс" хочет обанкротить АО "Нарзан" из-за задолженности в 2,6 млн руб. Производитель минеральной воды считает, что оснований для этого нет.