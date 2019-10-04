Лига чемпионов
ProstoProSportХавбек «Локомотива» Жемалетдинов из-за травмы пропустит три недели
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит три недели из-за травмы задней поверхности берда. Повреждение 23-летний хавбек получил в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2).
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Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов пропустит около трёх недель из-за травмы
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