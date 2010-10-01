Лига чемпионов

ProstoProSportProstoProSportХавбек «Локомотива» Жемалетдинов из-за травмы пропустит три недели

Локомотив — Атлетико
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 1 октября
Стадион «Локомотив»
29′
Томас Парти
Рифат Жемалетдинов
Брайан Идову
33′
48′
Жоау Феликс
58′
Томас Парти
Владислав Игнатьев
62′
77′
Диего Коста
Тома Лемар
Владислав Игнатьев
Эдер
80′
82′
Фелипе
Федор Смолов
Александр Коломейцев
83′
84′
Жоау Феликс
Марио Эрмосо
Жоау Мариу
85′
87′
Коке
Анхель Корреа
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов пропустит три недели из-за травмы задней поверхности берда. Повреждение 23-летний хавбек получил в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:2).
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