Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЖоау Мариу: в России хватает игр против слабых соперников

Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу оценил уровень Российской премьер-лиги. Мариу был арендован "Локомотивом" у итальянского "Интера" летом 2019 года до конца сезона-2019/20.
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Мариу: в РПЛ много матчей со слабыми соперниками. Хотел бы поиграть в Испании или Франции

Metaratings02:36

Жоау Мариу: «В РПЛ много матчей со слабыми соперниками. Хотел бы поиграть в Испании или Франции»

Sport24.ru01:58

Жоау Мариу: «В России хватает матчей против низких по уровню команд»

Матч ТВвчера в 17:45

Жоау Мариу: «Не скрываю, что хотел бы попробовать себя в другой лиге. Например, в Испании или Франции»

Sports.ru01:28

Жоау Мариу: в Российской Премьер-Лиге хватает матчей с командами низкого уровня

Чемпионатвчера в 17:46

Жоау Мариу: Игра с Роналду очень мотивирует

Советский спорт02:58

Жоау Мариу: «В России хватает матчей против низкосортных соперников»

Спорт-Экспрессвчера в 17:23
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Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
1,2K
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь

Телекоммуникационные компании предсказывают рост тарифов на сотовую связь - по данным Telecom Daily, 84% проводных операторов ожидают повышения цен как минимум на 10-15%.
Газета.Ru 03:13
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Политика

Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»

Газета.Ru 01:18
1,4K
Общество

У главы одного из районов Уфы подозревают коронавирус

Причиной стал уход на больничный главы администрации Рустема Рахматуллина, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
РБК Уфа 03:10
1
Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
28
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

Число случаев заражения в России достигло 21 102, за сутки в стране выявлено 2774 больных.
РБК 03:35
146
Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 17:03
257
Здоровье

На Среднем Урале подтверждено ещё семь случаев заражения коронавирусом

Екатеринбург, 13 апреля 2020, 10:57 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили информацию о ещё семи случаях заражения новым коронавирусом в регионе.
REGNUM вчера в 03:57
26
Общество

В России зафиксировали 2774 новых случая заражения коронавирусом

В РФ зарегистрированы 21 102 случая коронавируса, за сутки - 2 774 в 51 регионе, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
530
Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
428
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк обратилась к Татьяне Навке

В посте Заворотнюк поздравляет с днем рождения фигуристку, партнершу ее супруга Петра Чернышева по ледовым шоу Татьяну Навку.
Газета.Ru 03:24
7
Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда 00:59
147
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова нелестно отозвалась о продюсере «ВИА Гры»

Российская певица Анна Седокова, которая стала знаменита благодаря своему участию в группе «ВИА Гра», рассказала о своей работе в музыкальном коллективе.
ФАН 01:59
Происшествия

Создателем паблика «Омбудсмен полиции» заинтересовалась полиция

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» сообщил, что к нему пришли с обыском. «У меня в квартире обыск, ломают дверь»,— написал он.
REGNUM 02:27
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Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой

Соглашение ОПЕК + по сокращению добычи нефти было необходимо, заявил гендиректор "Газпром нефти" Александр Дюков в интервью "Ъ".
Коммерсантъ 01:48
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова находится в реанимации

Российская певица Татьяна Буланова госпитализирована с микроинсультом в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова.
Вестник Кавказа 12 апреля в 05:36
692
Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше тысячи человек

Всего в Москве коронавирусом заразились больше 11 тысяч, скончались 95 человек.
Газета.Ru 03:27
179
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
66
Армия и оружие

В России создают новое защитное снаряжение для лётчиков

Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ.
REGNUM 12 апреля в 19:10
Общество

В Москве зарегистрировали 1489 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1489, в Подмосковье 460 и Санкт-Петербурге - 121, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:33
Происшествия

На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ

По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
6
Общество

Количество зараженных коронавирусом людей в мире превысило 2 млн

Число людей, инфицированных коронавирусом, во всем мире перешагнуло отметку в 2 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 20:26
Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Происшествия

В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за фейка о коронавирусе

Уголовное дело о распространении ложной информации возбудили в отношении жителя Агинского района Забайкальского края.
Российская газета 03:04
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Космос

Аппарат «Луна-27» может застолбить место для российской лунной базы

Как отмечает агентство, вероятно, вокруг места посадки «Луна-27» в дальнейшем будет развернута российская лунная станция.
Известия вчера в 23:46
8
Политика

Минск подписал соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашения с Европейским союзом об упрощении визового режима и о реадмиссии.
Газета.Ru 03:05
98
Политика

Сандерс поддержал Байдена на выборах президента США

Сенатор подчеркнул, что Байден нужен в Белом доме, а также пообещал сделать для этого все, что в его силах, пишет РИА «Новости».
RuNews24.ru 01:10
8
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигло 49

В Саратовской области утром 14 апреля лабораторно подтверждены еще 5 случаев заболевания коронавирусом.
Регион 64 02:00
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Жоау Мариу
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Интернационале», выступающий на правах аренды за московский «Локомотив». Игрок сборной Португалии, победитель чемпионата Европы 2016 года, участник чемпионата мира 2018 года.
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