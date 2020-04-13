Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу оценил уровень Российской премьер-лиги. Мариу был арендован "Локомотивом" у итальянского "Интера" летом 2019 года до конца сезона-2019/20.

Жоау Мариу: в России хватает игр против слабых соперников

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