РПЛ

Sports.ruSports.ruХавбек «Оренбурга» Мишкич удален в матче против «Спартака»

Полузащитник «Оренбурга» Даниел Мишкич получил красную карточку в матче 11-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1, второй тайм). Игрок получил вторую желтую карточку на 71-й минуте встречи после грубого подката под полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева. Первую желтую Мишкич получил на 32-й минуте матча.
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Хавбек «Оренбурга» Мишкич удален в матче против «Спартака»

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