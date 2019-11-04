Футбол

Газета.RuГазета.RuХавбек «Реала» Хамес стал отцом благодаря суррогатной матери

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамас Родригес стал отцом. Как сообщает издание El Tiempo, ребенка родила суррогатная мать. Фото новорожденного малыша Хамес опубликовал в Instagram, предварительно обрезав лицо из кадра.
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