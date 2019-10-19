Футбол

Газета.RuГазета.RuХавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox. Футболист перешел в ростовский клуб из "Краснодара", который принял решение разорвать контракт с игроком.
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Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева

Газета.Ru00:17

Хорен Байрамян: «В команде не шутят на темы „сбитых летчиков“ и Мамаева»

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