Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox. Футболист перешел в ростовский клуб из "Краснодара", который принял решение разорвать контракт с игроком.

Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева

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