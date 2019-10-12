Футбол

Газета.RuГазета.RuХавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 10 октября
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail. По словам Макгинна, игра отечественных спортсменов дома превосходит ту, что они показывают на выезде.
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