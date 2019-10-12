Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн оценил выступление сборной России в матче отборочного тура группового раунда чемпионата Европы 2020 года, передает Daily Mail. По словам Макгинна, игра отечественных спортсменов дома превосходит ту, что они показывают на выезде.

Хавбек Шотландии о сборной России: они дома играют лучше

Политика Якутский шаман намерен возобновить поход на Москву «Ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». Габышев попросил членов своего отряда прийти в Якутск.

Политика Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.

Политика «Вертолеты России» обсудили в Китае новые поставки Ми-171А2 и «Ансат» Холдинг "Вертолёты России" в рамках участия в Пятой международный вертолётной выставке в китайском Тяньцзине провел переговоры с китайскими партнерами по новым перспективным проектам на поставку вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", заявил РИА Новости в субботу представитель холдинга.

Происшествия Подозреваемый признался в убийстве девочки в Саратове Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове признал свою вину. Мужчина заявил на допросе, что совершил преступление из-за гаража.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Общество В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области в субботу из-за дождя и до вечера воскресенья из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Авто Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.