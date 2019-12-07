Лига чемпионов
Газета.RuХавбек «Спартака» Бакаев мечтает встретиться с Хабибом
Хавбек столичного "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал в интервью клубной пресс-службе о желании встретиться с бойцом Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. По его словам, он также следит за выступлениями 34-летнего форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:01, Ашберн
Фигурное катание
Алёна Косторная победила в короткой программе в финале Гран-при
Российская фигуристка Алёна Косторная сумела одержать победу по результатам короткой программы в женском одиночном катании в финале серии Гран-при, который проходит в эти дни в Турине.
Общество
В России изменят состав сопроводительных документов на автомобиль
В России вводится ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств, из-за чего поменяется состав сопроводительной документации на автомобили, сообщает RT со ссылкой на текст стандарта.
Авто
Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200
Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Происшествия
Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось до трех
Сотрудники спасательной службы, которые разбирают завалы после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, извлекли тело третьей погибшей.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов считает провокационной инициативу лидера запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова провести «Марш достоинства».
Игры
Bethesda приостановила разработку нового контента для The Elder Scrolls: Legends
Издательство Bethesda объявило, что до «обозримого будущего» приостанавливает разработку нового контента для своей коллекционной карточной игры The Elder Scrolls: Legends.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
Киев готовится к «нормандскому майдану» — полиция нервно просит радикалов «соблюдать закон»
«МВД Украины призывает всех участников массовых акций проводить их мирно и соблюдать закон», — говорится в сообщении.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась из-за семечек уральского певца
Певицу Полину Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина на шоу «Голос», в котором она выступает в жюри.
Происшествия
ДТП в Зеленограде: возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Зеленограде. Накануне там автомобиль сбил женщину с двумя детьми.
Футбол
Руководитель фан-сектора «Спартака» обвинил Дзюбу в лицемерии
Руководитель фан-сектора московского "Спартака" Валерий Бевз (Валера Амиго) обвинил 31-летнего форварда петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбу в лицемерии.
Финансы
Доллар и евро временно стабильны
Доллар поднялся всего на 5 копеек и теперь стоит 64,19 рубля. Евро также поднялся на 5 копеек и сейчас равен 71,10 рубля.
Здоровье
Доктор Мясников назвал опасные для пожилых людей лекарства
Известный телеведущий и врач Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал опасные для пожилых людей лекарства.
Экономика
Госдума одобрила законопроект о реформе системы страхования вкладов
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект о реформе системы страхования вкладов.
Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Общество
Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года
В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Транспорт
На «серой» ветке столичного метро прервало движение
Происшествия
Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье
Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Армия и оружие
США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии
Представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Африканского командования полковник Кристофер Карнс сообщил Reuters, что, по оценкам США, которые ранее не разглашались, обстрелявшим беспилотник комплексом ПВО управляли либо бойцы российской частной военной компании (ЧВК), либо военные Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.
Футбол
Лэмпард: отмена CAS запрета не повлияет на молодых игроков «Челси»
Отмена запрета на регистрацию игроков не повлияет на место в составе молодых футболистов "Челси", заявил главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Общество
Обыски прошли в департаменте лесного хозяйства Приморья
Отмечается, что обыски проводились в рамках уголовного дела в служебном кабинете Филатовой Е. А. по подозрению в получении взятки.
Общество
Названа самая популярная схема кражи денег с карт Сбербанка
«Представившись сотрудником службы безопасности, мошенник сообщает, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем он просит назвать полные данные карты, код безопасности на оборотной стороне карты, код из СМС или пароли от "Сбербанк онлайн", чтобы "защитить" деньги», — рассказали в Сбербанке.
Происшествия
Три водителя погибли в ДТП под Ковровом
Страшная авария произошла сегодня утром в Ковровском районе. ДТП случилось на 22-ом километре автодороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя».
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.