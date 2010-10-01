Полузащитник «Тамбова» Валерий Чурека получил красную карточку в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0, второй тайм). На 73-й минуте встречи игрок сбил полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и получил за это нарушение желтую карточку.

Хавбек «Тамбова» Чуперка удален в матче против ЦСКА

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