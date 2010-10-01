Футбол

Sports.ruSports.ruХавбек «Тамбова» Чуперка удален в матче против ЦСКА

Тамбов — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
19′
Седрик Гогуа
44′
Иван Обляков
49′
Седрик Гогуа
Звонимир Шарлия
Валерий Чуперка
72′
Валерий Чуперка
75′
Михаил Костюков
Павел Карасев
79′
79′
Константин Кучаев
Лукас Сантос
Хызыр Аппаев
Хетаг Хосонов
82′
84′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
85′
Кристиян Бистрович
Сослан Таказов
Андрей Часовских
88′
90′+1′
Хердюр Магнуссен
90′+4′
Хердюр Магнуссен
Полузащитник «Тамбова» Валерий Чурека получил красную карточку в матче 9-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0, второй тайм). На 73-й минуте встречи игрок сбил полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и получил за это нарушение желтую карточку.
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