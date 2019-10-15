Футбол
Газета.RuХавбек «Зенита» сравнил футбол в России и Аргентине
Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос сравнил футбол в Росси и Аргентине, передает EL Deportivo. Колумбиец также поделился тем, как изменилась его игра после переезда в стан сине-бело-голубых в феврале текущего года. До этого он выступал за "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса.
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