Футбол

Газета.RuГазета.RuХавбек «Зенита» сравнил футбол в России и Аргентине

Полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос сравнил футбол в Росси и Аргентине, передает EL Deportivo. Колумбиец также поделился тем, как изменилась его игра после переезда в стан сине-бело-голубых в феврале текущего года. До этого он выступал за "Бока Хуниорс" из Буэнос-Айреса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Футболист «Зенита» Барриос: фанаты поддерживают нас на 100%

РИА Новости07:42

Игрок «Зенита» Барриос рассказал об отличиях футбола в России и Аргентине

Sport24.ru02:59

Хавбек «Зенита» сравнил футбол в России и Аргентине

Газета.Ru04:14

Вильмар Барриос рассказал о главной задаче «Зенита»

Петербургский дневник08:29

Барриос: «Футбол в Аргентине интенсивнее, чем в России»

Бомбардир.ру01:33

Барриос сравнил футбол в России и Аргентине

Спорт-Экспрессвчера в 22:25

Барриос назвал отличия российского футбола от аргентинского

Чемпионатвчера в 19:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Культура

Участники группы «Порнофильмы» стали новыми героями «вДудя»

Участники российской панк-группы «Порнофильмы» стали гостями нового выпуска шоу «вДудь».
Афиша Daily 09:22
Политика

Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания Зеленского

Отношение граждан РФ к Украине резко изменилось в лучшую сторону, после того как Владимир Зеленский был избран на должность главы государства.
Discover24 02:58
Общество

Россияне назвали профессии охранника и бухгалтера самыми скучными

Самой скучной профессией россияне назвали работу охранника.
Все новости (Нижний Тагил) 03:39
Происшествия

В Екатеринбурге нашли тело девушки, пропавшей после продажи машины

Жительницу Екатеринбурга Ксению Каторгину, которая уехала продавать машину и не вернулась, нашли мертвой.
РИА Новости 04:27
Происшествия

На Кубани вынесен приговор по делу об убийстве многодетной матери

RT на русском 09:58
Политика

Президент Эстонии пригласила Путина в гости

Газета.Ru 08:53
Политика

Путин послушал исковерканный гимн в вариации оркестра ОАЭ

Газета.Ru 06:29
Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия

Автобус с российскими туристами перевернулся в Анталье

В турецкой Анталье перевернулся автобус с российскими туристами, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Армия и оружие

Армия Сирии взяла под контроль Манбидж

Газета.Ru 06:36
Технологии

Google Stadia получил дату релиза

Компания Google в рамках мероприятия озвучила дату релиза игрового сервиса Google Stadia. Он станет доступен пользователям 19 ноября.
News.ru 10:09
Политика

МИД РФ призвал дать международную оценку неонацистским акциям в Киеве

Министерство призвало международные структуры, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, дать принципиальную оценку подобным неонацистским акциям, а также побудить Киев к мирному урегулированию ситуации в Донбассе.
Известия 10:33
Происшествия

Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве

Телеканал 360° 10:45
Экономика

МВФ понизил прогноз по росту ВВП России

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз рста ВВП России в 2019 году.
Газета.Ru 09:05
Политика

Верховный суд России оставил в силе приговор украинским диверсантам

Дудка и Бессарабов получили 14 лет лишения свободы. Приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.
Московский Комсомолец 07:52
Общество

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал РЕН со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.
РИА Новости 08:09
Общество

Минюст потребовал ликвидировать движение «За права человека»

В тексте письма, размещенного на сайте Минюста, говорится, что ведомство просит ликвидировать движение "За права человека", его структурные подразделения и исключить сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Российская газета 10:32
Теннис

Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от выступления на теннисном турнире «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в московском ледовом дворце «Крылатское».
Коммерсантъ 10:04
Происшествия

Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 10:34
Общество

Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
Авто

Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера в автомобиле

Эксперты «За рулем» развеяли самый популярный миф о «всепогодности» автомобильного кондиционера.
Автоновости дня 13 октября в 23:10
Политика

Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды

Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Общество

В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым

На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК вчера в 17:07
Политика

В Белоруссии подтвердили освобождение россиянки Богачевой

Официальный представитель Генпрокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев заявил, что задержанная в Минске россиянка Богачева освобождена.
Газета.Ru 09:33
Футбол

Матч между сборными КНДР и Южной Кореи в Пхеньяне завершился ничьей

Сборные КНДР и Южной Кореи сыграли вничью в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 0:0.
REGNUM 07:40
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Кино

Зои Кравиц сыграет женщину-кошку в «Бэтмене»

Добавим, в предыдущих фильмах о Бэтмене роль женщин-кошек исполнили актрисы Мишель Пфайфер и Энн Хэтэтуей.
Inc-news.ru 09:14
ЖКХ

В России изменят схему оплаты ЖКХ

1. Новый прядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В Москве задержали еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве СК задержал Александра Мыльникова, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 08:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вильмар Барриос
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, полузащитник российского клуба «Зенит» и сборной Колумбии. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Участник чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное