Футбол

ЧемпионатЧемпионатХави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»

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Главный тренер «Аль-Садда» Хави уверен, что мог бы тренировать «Барселону».
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