В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира в 2010 году. Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» недовольны работой Эрнесто Вальверде.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Заворотнюк Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни артистки Анастасии Заворотнюк.

Игры The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.

Футбол «Динамо» может пригласить Галактионова в случае отставки Хохлова В случае отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера руководство «Динамо» планирует пригласить на эту должность Михаила Галактионова.

Происшествия На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.

Армия и оружие Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию в России Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью с «Московским комсомольцем» заявил, что допускает возможность отмены призыва в армию.

Политика Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.

Политика Делегация США не планирует встреч с Ираном на полях ГА ООН Представители США не планируют контактов с иранской делегацией на полях 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Политика Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы» Морган Ортагус, представитель американского Госдепа, призвала российские власти уважительно относиться к членам организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ), так как она считает их последователями мирной религии.

Экономика ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.

Политика В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Происшествия На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.

Автоспорт Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1» Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Гаджеты Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.

Здоровье Врачи назвали необходимое количество шагов в день Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Технологии МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

Футбол «Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

Политика Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Футбол Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой» В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.