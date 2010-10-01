Футбол

ProstoProSportProstoProSportХави заявил, что готов тренировать «Барселону»

В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира в 2010 году. Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» недовольны работой Эрнесто Вальверде.
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Хави заявил, что готов возглавить «Барселону»

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Хави изъявил желание возглавить «Барселону»

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Хави: без проблем мог бы тренировать «Барселону»

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Хави заявил, что готов тренировать «Барселону»

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Хави: «Руководить „Барселоной“? Не проблема. Я знаю, что из себя представляют Месси, Суарес и остальные»

Матч ТВ10:14

Хави: «Для меня не будет проблемой возглавлять бывших одноклубников в „Барселоне“»

Спорт-Экспресс09:57

Хави: «Без проблем мог бы тренировать игроков „Барселоны“. Месси может прекрасно защищаться»

Sports.ru09:05
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В Антарктиде обнаружена база инопланетян

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Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
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На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн

Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
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Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию в России

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью с «Московским комсомольцем» заявил, что допускает возможность отмены призыва в армию.
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Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой

Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
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Делегация США не планирует встреч с Ираном на полях ГА ООН

Представители США не планируют контактов с иранской делегацией на полях 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН.
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В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»

В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
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Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы»

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Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
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Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Происшествия

Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика

Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
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На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами

От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
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Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
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Тульский «Арсенал» поделил очки с «Уралом»

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Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я ушёл в клуб-победитель

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал, почему он принял решение покинуть «Интер» и перейти в парижский клуб.
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Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию

Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
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Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз

Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
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Врачи назвали необходимое количество шагов в день

Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
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МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег

В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в Лондоне

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Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
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«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
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Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Google создал самый мощный в мире квантовый компьютер

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Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
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