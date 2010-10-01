Футбол
ProstoProSportХави заявил, что готов тренировать «Барселону»
В составе сборной Испании Хави дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира в 2010 году. Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» недовольны работой Эрнесто Вальверде.
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Космос
В Антарктиде обнаружена база инопланетян
Территория новостей 02:40
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске прокомментировала болезнь Заворотнюк
Сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске Наталья прокомментировала сообщения об онкологической болезни артистки Анастасии Заворотнюк.
Газета.Ru 15:57
Игры
The Guardian назвал лучшие видеоигры XXI века
Список из лучших видеоигр, вышедших с 2000 года, составили авторы британской газеты The Guardian Кейт Стюарт и Кеза Макдональд.
REGNUM 05:30
Футбол
«Динамо» может пригласить Галактионова в случае отставки Хохлова
В случае отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера руководство «Динамо» планирует пригласить на эту должность Михаила Галактионова.
Sports.ru 15:54
Происшествия
На стоянке в Деснянском районе Киева горят девять автоцистерн
Как уточняется, пожар вспыхнул на автостоянке по адресу улица Вискозная, дом 3. В настоящее время горят девять автоцистерн, произошел разлив горючего на площади 500 квадратных метров.
Вести.Ru 16:58
Армия и оружие
Сергей Шойгу допустил возможность отмены призыва в армию в России
Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью с «Московским комсомольцем» заявил, что допускает возможность отмены призыва в армию.
ТагилСити.ру 03:47
Здоровье
Названы продлевающие жизнь продукты
Газета.Ru 14:13
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России по просьбе РИА Новости прокомментировало информацию о возможном иске отравленного в Эймсбери Чарли Роули.
РИА Новости 10:41
Политика
Делегация США не планирует встреч с Ираном на полях ГА ООН
Представители США не планируют контактов с иранской делегацией на полях 74-ой Генеральной Ассамблеи ООН.
RT на русском 17:40
Кино
В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь»
В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".
В городе R вчера в 03:50
Политика
Госдеп обвинил Россию в гонениях на «Свидетелей Иеговы»
Морган Ортагус, представитель американского Госдепа, призвала российские власти уважительно относиться к членам организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, которая запрещена в РФ), так как она считает их последователями мирной религии.
Discover24 02:47
Экономика
ЦБ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов
Чтобы перейти в следующую категорию, для которой доступен более широкий круг финансовых инструментов, инвесторам понадобится накопить 1,4 млн руб. При этом предыдущий вариант документа предусматривал более мягкий лимит — 400 тыс. руб. Конкретные значения сумм для инвестиций сейчас обсуждаются, сообщил РБК представитель ЦБ.
РБК 17:00
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за разговора с Зеленским
Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского.
РИА Новости 15:00
Происшествия
Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика
Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.
Московский Комсомолец 17:04
Происшествия
На Москве-реке из-за ветра перевернулась яхта с пассажирами
От порывов ветра на Москве-реке, в 1 км от поисково-спасательной станции «Строгино», перевернулась яхта с пассажирами.
Коммерсантъ 14:59
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»
Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, стал победителем Гран-при Сингапура, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 10:21
Футбол
Тульский «Арсенал» поделил очки с «Уралом»
Тульские Известия 14:17
Футбол
Икарди: «Интер» ничего не выигрывал, поэтому я ушёл в клуб-победитель
Аргентинский нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал, почему он принял решение покинуть «Интер» и перейти в парижский клуб.
Чемпионат 17:28
Экономика
Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию
Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
Ведомости вчера в 09:35
Гаджеты
Спрос на новые iPhone в России вырос в несколько раз
Новые iPhone, российские продажи которых стартовали в минувшую пятницу, вызвали повышенный интерес у российских потребителей, сообщили RNS представители ритейлеров и операторов, подводя итоги первого уикенда продаж.
Rambler News Service 15:02
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Технологии
МТС внёс новые условия в тариф, чтобы списывать больше денег
В тарифный план «Тарифище» от МТС скоро внесут изменения, которые позволят оператору снимать с абонентов на 30% больше денег.
Ferra 13:26
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в Лондоне
Вести.Ru 13:42
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.
Газета DAILY 19 сентября в 14:00
Футбол
«Динамо» разгромило «Ворсклу» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде разгромило "Ворсклу" из Полтавы в матче восьмого тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:30
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Футбол
Очередной гол Зе Луиша принес «Порту» победу над «Санта-Кларой»
В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Порту» принимал «Санта-Клару» и добился победы со счетом 2:0.
Sport24.ru 17:27
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00