Шоу-бизнес

Версия.ИнфоВерсия.ИнфоХазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Ночью Геннадию стало хуже и, как сообщил «Пятый канал», актёр был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Актёру поставили диагноз нестабильная стенокардия, которая может стать причиной инфаркта миокарда. Вчера утром к актёру приезжала бригада скорой помощи, но Геннадий ехать в больницу отказался.
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с чего всё началось

Геннадий Хазанов госпитализирован

Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.
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Советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Член президиума Российского Еврейского Конгресса.
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