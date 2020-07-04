Шоу-бизнес
Версия.ИнфоХазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью Геннадию стало хуже и, как сообщил «Пятый канал», актёр был госпитализирован из-за проблем с сердцем. Актёру поставили диагноз нестабильная стенокардия, которая может стать причиной инфаркта миокарда. Вчера утром к актёру приезжала бригада скорой помощи, но Геннадий ехать в больницу отказался.
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с чего всё началось
Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.Пятый каналвчера в 20:12
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