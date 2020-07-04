Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.

с чего всё началось

Известный актер и руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован в одну их больниц. У артиста появились проблемы с сердцем, а бригада медиков два раза приезжала к нему на вызов, приняв решение о необходимости нахождения знаменитости в медучреждении.

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