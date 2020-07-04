Шоу-бизнес
Дни24Геннадий Хазанов госпитализирован из-за проблем с работой сердца
Известный актер и руководитель столичного Театра эстрады Геннадий Хазанов госпитализирован в одну их больниц. У артиста появились проблемы с сердцем, а бригада медиков два раза приезжала к нему на вызов, приняв решение о необходимости нахождения знаменитости в медучреждении.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.Пятый каналвчера в 20:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Piter.tv вчера в 00:44
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Следователю Миниахметову вернули удостоверение СК, сообщил адвокат
Следователю Руслану Миниахметову, постановление о возбуждении дела в отношении которого отменила прокуратура, вернули удостоверение СК, личные вещи и отпустили, сообщил в субботу РИА Новости его адвокат Константин Трапаидзе.
РИА Новости 09:23
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Экономика
Англия и Китай сбили цену золота воровством и фальшивками
Долгожданное событие произошло 1 июля на мировом рынке золота: цена этого металла наконец-то превысила отметку в 1800 долларов за тройскую унцию (31,1 г), составив 1807,7 долл.
ФАН вчера в 08:09
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Армия и оружие
Самолеты ВВС Великобритании отказались от перехвата российских Ту-142
Газета.Ru 09:17
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Политика
Козак: Киев не назвал сроки проекта поправок по децентрализации
Украинская делегация на переговорах политсоветников стран нормандской четверки в Берлине не прояснила, когда будет готов проект поправок в конституцию по децентрализации, Москва требует сделать это в ближайшее время, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 17:45
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Происшествия
Историк Соколов регулярно изменял убитой им аспирантке с бывшей женой
Историк Олег Соколов, которого связывали романтические отношения с убитой им аспиранткой Анастасией Ещенко, изменял ей со своей бывшей женой.
Известия 08:50
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости вчера в 08:19
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Путешествия
В июле частный сектор в Крыму подорожает
Необходимость соблюдения социальной дистанции заставляют путешествеников бронировать частный сектор, например, апартаменты и коттеджи.
ИА Красная Весна 05:28
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Общество
В Ейске ввели график подачи воды из-за аномальной жары
"Ейский групповой водопровод" из-за летнего дефицита воды перешел в режим экономии, давление будет снижаться на шесть часов в сутки.
ТАСС 07:38
Политика
Рябков назвал идею проведения расширенного саммита G7 ущербной
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что идея о проведении расширенного саммита G7 ущербна, так как обсуждать любые вопросы в современном мире без Китая невозможно.
Коммерсантъ 07:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане
На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.
Газета.Ru 06:57
Шоу-бизнес
Появилось фото певицы МакSим после долгой реабилитации
Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером.
РИА Новости 08:48
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Происшествия
В Австралии 20-летний дайвер погиб после нападения акулы
20-летний аквалангист погиб, сообщает 9News. Нападение акулы произошло у острова Фрейзер, рядом с мысом Индиан-Хед.
РБК 08:38
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv вчера в 01:00