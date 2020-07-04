Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuХазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов вновь опроверг сообщения о плохом самочувствии, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Геннадий Хазанов госпитализирован

Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.
Пятый каналвчера в 20:12

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Геннадий Хазанов попал в больницу после приступа удушья

StarHit.ru04:00

Геннадия Хазанова госпитализировали из-за проблем с сердцем

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Хазанов прокомментировал сообщения об ухудшении самочувствия

РЕН ТВвчера в 13:39

Геннадий Хазанов рассказал о своем состоянии после сообщений о госпитализации

Lenta.ru04:27

Геннадий Хазанов госпитализирован

Пятый каналвчера в 20:12

Геннадий Хазанов опроверг информацию о срочном вызове врачей

ТАССвчера в 13:51

Геннадий Хазанов опроверг информацию об ухудшении самочувствия

РИА Новости04:17
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Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
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Геннадий Хазанов
Актёр
Советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Член президиума Российского Еврейского Конгресса.
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