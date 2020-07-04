Шоу-бизнес
Газета.RuХазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия
Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов вновь опроверг сообщения о плохом самочувствии, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Как ранее стало известно, утром к звезде приезжала бригада скорой помощи, однако он отказался ехать в больницу. Сообщалось, что ему резко стало плохо из-за проблем с сердцем.Пятый каналвчера в 20:12
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Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Политика
Рябков назвал ущербной идею проведения расширенного саммита G7
Москва продолжает прилагать дипломатические усилия для разработки повестки дня саммита "пятерки" СБ ООН, заявил Сергей Рябков.
ТАСС 04:55
Политика
КНДР заявила об отсутствии необходимости в переговорах с США
США и КНДР начали переговоры в 2018 году. Тогда в Сингапуре состоялся первый в истории саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Известия 03:20
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Происшествия
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой
В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
Lenta.ru 06:12
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news вчера в 05:55
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Футбол
«Милан» хочет обменять Лаксальта на Миранчука
«Милан» оценивает Лаксальта в 15 миллионов евро, что соответствует стоимости 24-летнего Миранчука.
ODDS.ru 03:10
Футбол
Ривалдо считает, что Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»
Бывший нападающий «Барселоны», чемпион мира-2002 Ривалдо считает, что капитан каталонцев Лионель Месси мог бы присоединиться к Криштиану Роналду в «Ювентусе».
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС 02 июля в 05:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Армия и оружие
США направили авианосцы в район военных учений Китая
США направили две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» в Южно-Китайское море, сообщает издание Wall Street Journal.
Lenta.ru 00:56
Происшествия
Деревянная церковь XIX века сгорела в томском селе
Деревянное здание XIX века выгорело практически полностью. Площадь пожара составила более 250 квадратных метров.
Интерфакс 06:30
Общество
Более 6600 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6632 случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa 04:59
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Авто
Эксперты назвали главные ошибки при езде на «механике»
Letnews.ru 04:53
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Общество
Губернатор Оренбургской области продлил «масочный режим» до 20 июля
Сегодня опубликована очередная версия указа губернатора о мерах по противодействию распространения коронавируса.
Эхо Москвы в Оренбурге 05:37
Авто
Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров
Автоновости дня 05:55
Экономика
Новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого смогут получить россияне
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 02 июля в 12:15
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Здоровье
Названы причины низкой смертности от коронавируса в Германии
Низкая смертность в Германии от пандемии коронавируса может быть связана с сильной системой здравоохранения и особенностями немецкого менталитета, полагает немецкий эпидемиолог и профессор Тобиас Курт.
Российская газета 06:24
Путешествия
Оценена стоимость самостоятельного путешествия в Крым
Ранее опрошенные «Интерфаксом» эксперты связали увеличение цен на поездки в Крым с попыткой заработать на гражданах, которые в условиях эпидемии не могут выехать за пределы страны.
Lenta.ru 06:06
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05