Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" (ТКЗ) завершил модернизацию очередной единицы оборудования – горизонтально-расточного станка модели 2Н636ГФ1, предназначенного для механической обработки корпусных деталей массой до 8 тонн.
Легендарный 71-летним американский киноактер Билл Мюррей, широко известный благодаря ролям в фильмах «День сурка» и «Охотники за привидениями», заявил, что примет участие в съемках третьего фильма студии Marvel о Человеке-муравье «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
7 января Telegram-канал Orda.kz со ссылкой на собственные источники сообщил, что сын ректора Жансеита Туймебаева был убит выстрелом в голову, когда ехал по улице Достык в Алма-Ате на собственном автомобиле.