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Хазин рассказал, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

Центральный банк России для борьбы со стремительным ростом инфляции должен изменить существующую денежно-кредитную политику.
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Известный российский экономист Михаил Хазин сообщил о надежном способе побороть импортируемую инфляцию в Российской Федерации.
Shraibikus News
Инфляция в России по итогам 2021 года составила 8,39%, сообщал Росстат.
ФАН
Главный экономист банка «Открытие» Максим Петроневич ранее заявил, что замедление инфляции к концу 2022 года прогнозируется на уровне 4,5-5%.
ФАН

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Экономист Хазин рассказал о способе победить импортируемую инфляцию в РФ
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