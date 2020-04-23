с чего всё началось

Экономист и публицист Михаил Хазин отреагировал на публикации о возможно имеющемся «противостоянии» Центробанка и Сергея Глазьева.

Хазин поддержал Глазьева в его противостоянии с Центробанком

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 47

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 74

Экономика Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. 1,7K

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,5K

Религия В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. 1

Происшествия В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом "В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении. 2

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 23

Здоровье Работница больницы под Челябинском заразилась коронавирусом Известно, что женщина работала в городской больнице №1. Сейчас сразу два отделения больницы закрыли на карантин, идет работа по выявлению всех, кто контактировал с зараженной, и тестирование их на COVID-19. 3

Футбол Немецкая полиция выступает против возобновления сезона в Бундеслиге Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек отметил, что не поддерживает идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.

Авто «АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях. 99

Технологии Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей. 39

Религия Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом. 6

Автоспорт Сафнауэр: Мы давно присматривались к концепции Mercedes По словам Отмара Сафнауэра, руководителя Racing Point, они уже давно планировали применить ту же аэродинамическую концепцию, что много лет с успехом использует Mercedes.

Общество Второй депутат Госдумы заразился коронавирусом Уже два депутата Государственной думы России инфицировались коронавирусом. В больницу с COVID-19 попал представитель КПРФ Дмитрий Новиков. 554

Общество Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса. 709

Политика Мировые СМИ обсуждают здоровье Ким Чен Ына Лидер КНДР, скорее всего, получил некую травму, которая не угрожает его жизни, но мешает появиться на публике, речь может идти о поврежденной лодыжке, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты.