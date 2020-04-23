Экономика
ФАНХазин поддержал Глазьева в его противостоянии с Центробанком
Экономист и публицист Михаил Хазин отреагировал на публикации о возможно имеющемся «противостоянии» Центробанка и Сергея Глазьева.
Читать в источнике
Оценить6K
с чего всё началось
Источник агентства уточнил, что в письме ЦБ указал на «неточности и искажения» в заявлении Глазьева, которые недопустимы в условиях волатильности рынков.РБК23 апреля в 09:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Минэкономразвития подтвердило получение просьбы ЦБ сдержать активность Глазьева
Газета.Ru24 апреля в 01:19
Центробанку жестко ответили на просьбу сдержать активность экс-советника Путина
URA.Ru24 апреля в 00:29
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:08, Ашберн
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Армия и оружие
Российские десантники прыгнули с парашютами в Арктике с высоты 10 км
Российские десантники впервые в истории совершили прыжок с высоты 10 км в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа.
РБК 02:43
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Экономика
Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года.
ТАСС вчера в 23:01
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Религия
В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках
В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости вчера в 16:22
Происшествия
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:37
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 24 апреля в 02:36
Происшествия
Главврач госпиталя в Красноярске выпала из окна
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Политика
Россия планирует отправить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов
Россия намерена поставить свыше 40 тонн медикаментов в Венесуэлу для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 02:54
Происшествия
В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом
Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Здоровье
Работница больницы под Челябинском заразилась коронавирусом
Известно, что женщина работала в городской больнице №1. Сейчас сразу два отделения больницы закрыли на карантин, идет работа по выявлению всех, кто контактировал с зараженной, и тестирование их на COVID-19.
Челябинск Сегодня 02:06
Футбол
Немецкая полиция выступает против возобновления сезона в Бундеслиге
Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек отметил, что не поддерживает идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.
Чемпионат 02:28
Общество
Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов
Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
Отмена Московского автосалона не помешает АвтоВАЗу представлять свои новинки в обычном режиме – правда, теперь только на своих мероприятиях.
Автоновости дня 24 апреля в 05:45
Технологии
Эксперт рассказал об опасности смартфона в период пандемии
При бесконтрольном использовании всевозможных устройств (смартфоны, планшеты и компьютеры) страдает зрение и осанка, причем в первую очередь у детей.
Известия вчера в 23:01
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Автоспорт
Сафнауэр: Мы давно присматривались к концепции Mercedes
По словам Отмара Сафнауэра, руководителя Racing Point, они уже давно планировали применить ту же аэродинамическую концепцию, что много лет с успехом использует Mercedes.
F1news.ru вчера в 11:20
Общество
Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье
В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
ТК Звезда 02:05
Общество
44 человека заболели коронавирусом в Самарской области за сутки
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 24 апреля в 04:36
Общество
Второй депутат Госдумы заразился коронавирусом
Уже два депутата Государственной думы России инфицировались коронавирусом. В больницу с COVID-19 попал представитель КПРФ Дмитрий Новиков.
Росбалт вчера в 11:32
Авто
В России открылся автосалон по продаже новых советских машин
Ряд экземпляров хранятся под специальными тканевыми чехлами, а также в автосалоне организована ремонтная зона, где машины реставрируются.
32CARS.ru 23 апреля в 01:48
Общество
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:44
Политика
Мировые СМИ обсуждают здоровье Ким Чен Ына
Лидер КНДР, скорее всего, получил некую травму, которая не угрожает его жизни, но мешает появиться на публике, речь может идти о поврежденной лодыжке, заявили РИА Новости южнокорейские эксперты.
Авторадио 02:44
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
В России приняли закон о выплатах семьям с безработными
Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке семей с безработными.
Летидор 24 апреля в 12:00
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51