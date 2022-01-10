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Хазин рассказал, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

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Центральный банк России для борьбы со стремительным ростом инфляции должен изменить существующую денежно-кредитную политику.
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Экономист Михаил Хазин рассказал о верном способе победить импортируемую инфляцию в России.
Yakutsk.ru
Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем можно было осуществлять «реальное импортозамещение товаров народного потребления».
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Сегодня Россия сильно зависит от импортируемых товаров, в связи с чем испытывает острый экономический кризис.
Yakutsk.ru

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Экономист Хазин рассказал о способе победить импортируемую инфляцию в России
Yakutsk.ru03:27
Экономист Хазин озвучил способ, который помог бы России победить импортируемую инфляцию
Banki Loans03:23
Хазин рассказал, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию
REGNUM03:03
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