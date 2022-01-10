По сведениям источников агентства, союзники США в Европе едины в стремлении предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и Россией и предупреждают последнюю о грозящих ей масштабных санкциях, но в то же время некоторые из них, "выразили США обеспокоенность" по поводу вероятных последствий этих мер для их собственных экономик.