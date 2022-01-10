Будьте в Плюсе

Хазин рассказал, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию

Известный российский экономист Михаил Хазин сообщил о надежном способе побороть импортируемую инфляцию в Российской Федерации.
Shraibikus News
Центральный банк России для борьбы со стремительным ростом инфляции должен изменить существующую денежно-кредитную политику.
Banki Loans
В конце декабря в Росстате сообщили, что уровень инфляции в России в 2021 году достиг 8,39%.
Газета.Ru
Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь должны быть опубликованы 12 января.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Хазин рассказал, как РФ могла бы победить импортируемую инфляцию
REGNUM03:03
Экономист Хазин рассказал о способе победить импортируемую инфляцию в России
Yakutsk.ru03:27
Экономист Хазин озвучил способ, который помог бы России победить импортируемую инфляцию
Banki Loans03:23
Экономист Хазин назвал способ победить инфляцию
Газета.Ru04:54

Интересное

Экс-сотрудник ПФР: высокие проценты по банковским вкладам приведут к лишению пособий

Проценты по банковским вкладам учитываются в списке доходов семьи во время принятия решения о назначении пособия или предоставлении льгот.
Lenta.ru03:54

Открыта первая комета 2022 года

2 января 2022 года венгерский астроном Кристиан Шарнецки с помощью 60-сантиметрового телескопа Наблюдательной станции Пискештете (Венгрия) открыл первую в 2022 году комету.
Ин-спейс.ру8 января в 11:16

Президент Казахстана Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал события в стране попыткой государственного переворота. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
RT на русском02:40

Путин: ОДКБ поставила преграду террористам и уголовникам в Казахстане

«Можно сказать, что за считаные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародёрам и другим криминальным элементам», — сказал Путин.
RT на русском04:05

Оторвать кусочек юга: какую цель преследовали радикалы в Казахстане

По мнению политолога, террористы воспользовались недовольством населения ценовой политикой, поэтому сложилась ситуация, когда руководство Казахстана напрямую говорит о террористах, а в обществе начинаются разговоры по типу «разве террористы подняли цены на газ».
ФАН04:01

Около десятка машин скорой помощи приехали к епархии в Екатеринбурге

В Минздраве Свердловской области пояснили, что ЧП на территории нет, а кареты скорой помощи приехали для прощания с заведующей подстанцией.
ТагилСити.ру03:53

Компания Haval показала первые фото нового кроссовера Haval KuGou 2022 года

Концептуальный Haval X Dog, представленный китайской маркой весной 2020 года, вот-вот превратится в серийную модель KuGou.
Автоновости дня8 января в 01:43

В Ростове на врача завели дело из-за смерти «краснодарского каннибала» в тюремной больнице

В Ростове-на-Дону на Лусину Григорян, эндокринолога тюремной Межобластной туберкулезной больницы № 19 регионального управления ФСИН, завели уголовное дело из-за смерти Дмитрия Бакшеева, осужденного за убийство и надругательство над телом.
Lenta.ru03:04

Посол Антонов: расширение НАТО на Восток противоречит неделимости безопасности в Европе

Расширение НАТО на Восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе, высказался посол России в США Анатолий Антонов.
Lenta.ru7 января в 19:12

В Госдуме предлагают внести в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя ночью

Депутаты комитета Госдумы по труду и соцполитике предлагают внести в КоАП штрафы за нарушение тишины и покоя ночью, пишут «Известия».
Аргументы и Факты21:25