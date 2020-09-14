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REGNUM
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

Напомним, как сообщалось ранее, по информации «Известий», глава Банка России Эльвира Набиуллина уже одобрила новый подход к рассмотрению жалоб клиентов банков.В источнике
С чего всё началось
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
Подробнее о событии
REGNUM

Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан

REGNUM04:17
Комсомольская правда

ЦБ разрешит банкам самостоятельно рассматривать жалобы от клиентов

Комсомольская правда03:28
Ридус

ЦБ обяжет банки рассматривать жалобы клиентов

Ридусвчера в 14:39
Экономика сегодня

ЦБ РФ перенесет ответственность за жалобы клиентов на банки

Экономика сегодня22:13
Слово и Дело

ЦБ РФ опробует новую схему рассмотрения жалоб клиентов банков

Слово и Дело20:56
Известия

Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки

Известия17:01
Авторадио

ЦБ заставит банки разбираться с жалобами клиентов

Авторадио01:40

В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии рассказали о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новости04:44
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Минэкономразвития улучшило оценку падения экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, который, как сообщил источник РБК в Минэкономразвития, ведомство уже внесло в правительство.
РБК02:46
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Канал для Smart TV от Hyundai

Компания Hyundai Motor продолжает цифровую трансформацию автобизнеса в эпоху пандемии и запускает проект Channel Hyundai – интерактивное приложение для телевизоров Smart TV с доступом к мультимедийному контенту и цифровым интерфейсом для поиска новых форматов взаимодействия клиентов с брендом.
Abiznews05:00

Польский премьер призвал Брюссель и Берлин окончательно остановить «Северный поток - 2»

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий считает, что с Россией, которая нарушает международное право как на своей территории, так и за ее пределами, невозможен конструктивный диалог.
Московский Комсомолецвчера в 16:52
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В России впервые выдали грант на изучение экзопланет

Министерство науки и высшего образования выделит грант коллаборации российских институтов и отдельных ученых на исследование планет в других звездных системах, рассказал РИА Новости директор Института астрономии РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Бисикало.
РИА Новости03:37

Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Придётся отменять закон о деоккупации Донбасса (более того, без отмены этого закона выполнить Минские соглашения и невозможно – он прямо это исключает), придётся принимать специальный закон о выборах в Донбассе, придётся отменять цензуру.
Взгляд.ру05:00