Хазин заподозрил ЦБ РФ в нежелании реагировать на жалобы граждан
Напомним, как сообщалось ранее, по информации «Известий», глава Банка России Эльвира Набиуллина уже одобрила новый подход к рассмотрению жалоб клиентов банков.В источнике
С чего всё началось
Можете обжаловаться: претензии клиентов будут рассматривать сами банки
В России опробуют новый порядок рассмотрения жалоб клиентов банков. Поступившие претензии Центробанк будет направлять провинившейся кредитной организации для решения проблемы.
Известия17:01
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