Футбол
Спорт день за днемХед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Климатическая зима придет в Москву на месяц позже обычного
Климатическая зима, которая должна была наступить в Москве 10 ноября, придет в столицу РФ позже.
Московский Комсомолец 03:15
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Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Ugpressa.ru 13:16
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Шейнин ответил на слова Галкина о цензуре
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском 14:47
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В Армении есть нефть и газ: почему бизнесмен жалуется и на прежние власти, и на Пашиняна
Основатель компании "Интеграл Петролеум" жалуется на то, что ни прежние, ни нынешние власти страны не уделяют внимания его проекту.
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Джокович победил Берреттини на старте Итогового турнира ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в матче группы Бьорна Борга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
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Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
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СМИ опубликовали видео выбрасывающего в реку улики доцента СПбГУ
В Сети появилось видео, на котором показано, как преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку пакеты, в которых, предположительно, находятся останки убитой им аспирантки Анастасии Ещенко.
РБК 14:49
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Армия Боливии проведет операцию против незаконных вооруженных групп
"Военное командование распорядилось провести воздушную и наземную операции для нейтрализации вооруженных групп, которые действуют вне закона", - сказано в заявлении командования для прессы.
Российская газета 14:48
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Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Афиша Daily 07 ноября в 19:01
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Car.ru 08 ноября в 13:52
Футбол
Крыховяк получил сотрясение мозга в матче с «Краснодаром»
У полузащитника московского «Локомотива» Гжегожа Крыховяка было диагностировано сотрясение мозга, которое он получил в одном из единоборств матча с «Краснодаром» (1:1).
RT на русском 15:32
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58
Кино
Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели
Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.
Интерфакс 02:31
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
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Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Происшествия
При сходе лавины в Хакасии погиб мужчина
По данным СК, в 11 км от села Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии в районе горного массива произошел сход снежной лавины, в результате чего двое мужчин, которые катались на снегоходе, оказались под снегом.
ТАСС 05:03
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
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Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
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15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
Среди смартфонов, получающих новую MIUI 11 оказались следующие модели: Redmi Note 7, Mi CC9 Mito Customized Edition, Mi 9, Redmi K20 Pro, Mi CC9, Redmi Note 5A Standard Edition, Redmi Note 5A High Edition, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi Note 6 Pro, Mi Note 3, Redmi Note S2, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Mi 6, Mi MIX 2 и Redmi 7A.
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В результате ДТП в Курской области пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и внедорожника в Курской области один человек погиб и ещё восемь пострадали.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что украинские власти приняли политическое решение отказаться от закупок электроэнергии у России.
РИА Новости 15:21