Футбол
Спорт день за днемХед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Футбол
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение "Сочи" в матче 16-го тура чемпионата России.
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Политика
МИД: Премьер Армении одним из первых принял приглашение в Москву 9 мая
РИА Новости Премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых положительно ответил на приглашение принять участие в мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Гаджеты
Будущие часы Apple Watch могут получить сенсор Touch ID
Не исключено, что датчик Touch ID появится в часах Apple Watch следующего поколения.
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Авто
Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Спорт
В «Спартаке» допустили отказ от участия в турнире в США из-за виз
Футбольный клуб «Спартак» планирует отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup в американском Орландо в штате Флорида в январе из-за проблем с получением игроками виз США.
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Армия и оружие
При взрыве в Ираке пострадали пятеро итальянских военных
Пятеро итальянских военнослужащих пострадали при взрыве в Ираке.
Общество
Абоненты «Ростелекома» в Сибири пожаловались на проблемы с интернетом
Пользователи оператора «Ростелеком» из Сибири и других регионов России пожаловались на проблемы с интернетом, сообщается 10 ноября на сайте Downdetector, занимающемся сбором пользовательских отзывов в соцсетях.
Наука
Генетики объяснили «иммунитет» к раку у древних людей
Ученые-генетики на основании ряда исследований информировали о причинах редкого проявления заболевания раком у древних людей.
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Фигурное катание
Загитова рассказала о намерении открыть японский ресторан
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что в будущем хочет заняться ресторанным бизнесом.
Хоккей
Финляндия — Швеция 2:1 (3-й период)
Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
Происшествия
В деле об убийстве главы ингушского центра «Э» появились новые детали
В Москве на два месяца арестовали фигуранта дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал своего отца Александра Шульгина извергом и тираном
Сын Валерии Артемий Шульгин назвал своего родного отца - продюсера Александра Шульгина извергом и тираном.
Футбол
«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи
Арбитр решил, что Зуев ударил защитника «Динамо» Владимира Рыкова и показал вторую желтую карточку – последовало удаление игрока.