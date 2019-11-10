Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемХед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»

В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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