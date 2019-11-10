В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Экономика Украинскому электричеству предрекли подорожание Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.

Авто Раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях Именно поэтому даже на леворульных автомобилях американских марок лючки бензобаков чаще всего находятся слева – так меньше идти до колонки.

Общество Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.

Общество Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Общество Абоненты «Ростелекома» в Сибири пожаловались на проблемы с интернетом Пользователи оператора «Ростелеком» из Сибири и других регионов России пожаловались на проблемы с интернетом, сообщается 10 ноября на сайте Downdetector, занимающемся сбором пользовательских отзывов в соцсетях.

Политика The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.

Хоккей Финляндия — Швеция 2:1 (3-й период) Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

Политика Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Политика В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.