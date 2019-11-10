Футбол
Спорт день за днемХед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»
В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Газета.Ru вчера в 17:39
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Шоу-бизнес
Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку
Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
Аргументы недели вчера в 23:19
Космос
NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса
iReactor 08 ноября в 19:44
Общество
Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты
В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Армия и оружие
В США рассказали о «худшем кошмаре» для России
Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Экономика
Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами
С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
ТАСС 08 ноября в 07:30
Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Политика
МИД прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Россия рассчитывает, что суд ООН в полной мере учтет доводы российской стороны и оставит претензии Украины без удовлетворения при рассмотрении спора по иску Киева.
Парламентская газета вчера в 07:38
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
Дни24 09:54
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика
Галкин жестко высмеял Путина и Собчак
Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Хоккей
Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»
Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Политика
Украинский журналист был схвачен за ухо и обвинен во лжи в телеэфире
За ухо украинского журналиста схватил координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко.
Экономика сегодня 00:06
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
RT на русском 19:57
Происшествия
Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском
Интерфакс вчера в 14:15
Технологии
Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет
Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Политика
Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв
Неизвестные с динамитом напали на посольство Венесуэлы в Ла-Пасе, произошел взрыв, никто не пострадал, сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.
РИА Новости 20:05
Космос
В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52