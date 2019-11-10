Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемХед-трик Месси помог «Барселоне» победить «Сельту»

В ворота «Сельты» хед-трик оформил Лионель Месси. На 23 минуте реализовал пенальти, а на 45 и 48 минутах забил ударом со штрафного. В последних шести матчах за «Барселону» Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Месси второй раз в карьере забил с пенальти и со штрафного в одной игре

Sport24.ruвчера в 23:30

Мы посмотрели все голы Месси со штрафных и нарисовали карту: больше половины мячей в девятку

Sports.ru05:55

«Сельта» стала 22-й командой в Ла Лиге, которой Месси забил 10 и более голов

Чемпионат00:22

Мальчик выругался матом при встрече Месси

Metaratings06:45

Серхио Бускетс: «Иметь Месси в составе — очень большое преимущество»

Спорт-Экспрессвчера в 20:26

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Матч ТВвчера в 17:06

«Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

Sportbox.RUвчера в 17:06
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
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Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

Газета.Ru вчера в 17:39
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Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату

Бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца признали виновным в растрате более 20 млн рублей.
Газета.Ru 20:00
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Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко

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Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета 16:24
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Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP

Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости 17:26
Шоу-бизнес

Разин рассказал, что Заворотнюк идёт на поправку

Продюсер Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя лучше.
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NASA расшифровало необычный сигнал из дальнего космоса

iReactor 08 ноября в 19:44
Общество

Россияне могут остаться без пенсии в случае низкой зарплаты

В противном случае – если официальная часть зарплаты будет ниже – будущий пенсионер сможет рассчитывать только на социальную часть пенсии, которая составляет на сегодняшний день около 9000 рублей и присваивается на пять лет позже обычной пенсии.
Местное время (г. Пермь) 01:27
Армия и оружие

В США рассказали о «худшем кошмаре» для России

Журнал The National Interest назвал возможное начало продажи США союзникам атомных подводных лодок "худшим кошмаром" для России и Китая.
РИА Новости 17:02
Экономика

Застройщиков 1,7 тыс. домов в России признали банкротами

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую.
ТАСС 08 ноября в 07:30
Транспорт

Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета

Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Политика

МИД прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной

Россия рассчитывает, что суд ООН в полной мере учтет доводы российской стороны и оставит претензии Украины без удовлетворения при рассмотрении спора по иску Киева.
Парламентская газета вчера в 07:38
Общество

Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году

РИА Новости вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Актриса театра и кино Настасья Самбурская предстала перед поклонниками в новом образе.
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Политика

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Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Армия и оружие

Глава Минобороны Украины сообщил о готовности защититься от России

Министр обороны Украины Алексей Загороднюк заявил, что страна готова «самостоятельно защититься» в случае нападения России.
РБК 20:03
Политика

Спикер Верховной рады ушел с поста лидера партии Зеленского

РБК 06:54
Футбол

Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

РИА Новости 11:59
Политика

Галкин жестко высмеял Путина и Собчак

Недавнее выступление Галкина опубликовали в Youtube – на нем Максим Галкин довольно неожиданно затронул политическую тему, где высмеял российскую власть и, в частности, лично президента России Владимира Путина.
Век 08 ноября в 08:43
Общество

Леониду Якубовичу провели операцию

Известный российский телеведущий Леонид Якубович был прооперирован в одной из клиник Москвы.
Известия 02:35
Хоккей

Задоров получил травму в матче с «Нэшвиллом»

Пока о степени серьезности травмы не сообщается.
Спорт-Экспресс 08 ноября в 01:59
Политика

Украинский журналист был схвачен за ухо и обвинен во лжи в телеэфире

За ухо украинского журналиста схватил координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко.
Экономика сегодня 00:06
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

RT на русском 19:57
Происшествия

Двое погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Красноярском

Интерфакс вчера в 14:15
Технологии

Российская компания создала систему, позволяющую снять запрет на пронос жидкости в самолет

Сканер безопасности, способный распознавать содержимое емкостей, разработала российская компания "Ратэк", что в будущем позволит провозить жидкости в самолетах, рассказал РИА Новости президент некоммерческого партнерства "Руссофт", руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.
ПРАЙМ 19:25
Общество

«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год

Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Армия и оружие

Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений

РИА Новости 04:33
Политика

Неизвестные атаковали посольство Венесуэлы в Боливии, произошел взрыв

Неизвестные с динамитом напали на посольство Венесуэлы в Ла-Пасе, произошел взрыв, никто не пострадал, сообщила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес.
РИА Новости 20:05
Космос

В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Общество

Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году

Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Известия 17:52
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