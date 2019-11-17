Автоспорт
Газета.RuХэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1". Хэмилтон наказан пятисекундным штрафом за аварию с Алексом Албоном в конце гонки.
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Моралес допустил начало гражданской войны в Боливии
Бывший президент Боливии Эво Моралес выразил обеспокоенность тем, что кризис в стране может привести к гражданской войне, сообщает EFE.
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«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
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Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
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Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
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На земле колонну сопровождала военная полиция РФ, а с воздуха прикрывали вертолеты российских ВКС, летевшие на предельно низкой высоте.
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Армия и оружие
Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей
Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».