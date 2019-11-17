Автоспорт

Газета.RuГазета.RuХэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при Бразилии

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон лишился третьего места на этапе Гран-при в Бразилии и стал четвертым, сообщает официальный сайт "Формулы-1". Хэмилтон наказан пятисекундным штрафом за аварию с Алексом Албоном в конце гонки.
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.
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