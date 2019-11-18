Автоспорт

Sports.ruSports.ruХэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Алексом Албоном в конце Гран-при Бразилии. Стюарды признали Хэмилтона виновным и оштрафовали на 5 секунд. Также Хэмилтон за свой маневр получил два штрафных очка.
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Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.
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