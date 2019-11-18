Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Алексом Албоном в конце Гран-при Бразилии. Стюарды признали Хэмилтона виновным и оштрафовали на 5 секунд. Также Хэмилтон за свой маневр получил два штрафных очка.

Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум

Футбол Сборная Англии разгромила команду Косово Сборная Англии разгромила национальную команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Финансы Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Общество В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование» Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.

Армия и оружие Китайский авианосец прошел возле Тайваня «17 ноября второй авианосец нашего флота успешно прошел через Тайваньский пролив и совершил научно-исследовательские испытания и рядовые учения в соответствующей акватории Южно-Китайского моря», - цитирует информационное агентство «Синьхуа» официального представителя ВМС НОАК Чэна Дэвэя.

Происшествия СМИ сообщили об обысках в Сибирском отделении РАН «Возбуждено уголовное дело о незаконной приватизации коттеджа, в котором на данный момент проживают члены семьи бывшего председателя Сибирского отделения Российской Академии наук», — уточняет СМИ.

Армия и оружие Американцы испытали российский танк Т-80 В распоряжении армии Южной Кореи, по данным на 2017 год, находится 80 танков Т-80У. Т-80У является основным боевым танком семейства Т-80.

Технологии Хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру Специалисты в сфере кибербезопасности из США сообщили, что хакеры научились взламывать смартфоны на ОС Android через некоторые Bluetooth-аксессуары.