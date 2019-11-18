Автоспорт
Sports.ruХэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс попал на подиум
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон был оштрафован за столкновение с Алексом Албоном в конце Гран-при Бразилии. Стюарды признали Хэмилтона виновным и оштрафовали на 5 секунд. Также Хэмилтон за свой маневр получил два штрафных очка.
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Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном, Сайнс поднялся на третье место Гран-при Бразилии
Sportbox.RUвчера в 15:14
Хэмилтон оштрафован за столкновение с Албоном и лишился подиума «Гран-при Бразилии»
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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