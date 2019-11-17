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RT на русскомХэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон наказан штрафом в пять добавленных секунд за инцидент с гонщиком Red Bull Александером Албоном. Из-за наказания Хэмилтон опустился на седьмую строчку. В тройку лидеров поднялся пилот McLaren Карлос Сайнс.
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