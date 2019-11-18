Автоспорт
RT на русскомХэмилтон получил штраф и потерял третье место на Гран-при Бразилии
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон наказан штрафом в пять добавленных секунд за инцидент с гонщиком Red Bull Александером Албоном. Из-за наказания Хэмилтон опустился на седьмую строчку. В тройку лидеров поднялся пилот McLaren Карлос Сайнс.
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Политика
Лукашенко усомнился в целесообразности союза Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari) стал лидером российского проката, собрав 214,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
Технологии
В России создадут проект нового энергоблока для атомной энергетики будущего
Преимущества нового реактора В 2018 году Росатом принял новую стратегию развития российской атомной энергетики, базовым положением которой обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе на основе замкнутого ядерного топливного цикла.
Происшествия
В Благовещенске нетрезвый мужчина угрожал ножом горожанам
По информации паблика, нетрезвый мужчина пытался напасть с ножом на группу молодых людей.
Общество
Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией
Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
Происшествия
В Гонконге протестующие подожгли университет
Космос
Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе
Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Авто
Назвали рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Как ранее сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в России продолжают расти продажи новых премиальных автомобилей.
Футбол
Отбор Евро-2020. Франция, Турция и Исландия одержали гостевые победы
Завершились три матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе H. Франция благодаря голам Корентена Толиссо и Антуана Гризманна победила Албанию.
Происшествия
Студенты благовещенского колледжа проконсультируются с психологами
Студенты благовещенского колледжа, где 14 ноября произошла стрельба, смогут проконсультироваться с психологами вместо занятий, сообщается на официальном сайте учебного заведения.
Футбол
Роналду забил 99-й мяч за сборную Португалии
Сборная Португалии обыграла со счетом 2:0 команду Люксембурга и вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Общество
СК расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на «Восточном»
Следственный комитет в настоящее время расследует 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Правительству предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах, и сократить на час время реализации спиртного.
Космос
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Происшествия
Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили
В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Энергетика
Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября
Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Общество
В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
Авто
Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива
Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине
Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Армия и оружие
Украинские военные ликвидировали боевика из ДНР
Украинские военные сообщили о ликвидации «опасного боевика» из Донецкой народной республики.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода
Экономика
Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом
9 ноября Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска.