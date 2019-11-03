Автоспорт

Газета.RuГазета.RuХэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1". На Гран-при США Хэмилтон занял второе место, которое гарантировало ему победу в общем зачете. Первым стал его партнер по команде финский гонщик Валттери Боттас (1:40,351).
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Уже в следующем году он может повторить главный рекорд Шумахера

Sports.ru15:48

Гран-при США: как Хэмилон станет чемпионом?

Все про Спорт рувчера в 22:22

Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Спорт-Экспресс15:47

Боттас выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира

Чемпионат15:51

Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом Формулы-1

Sport24.ru15:51

Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»

Матч ТВ15:47

Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»

Sportbox.RU15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Футбол

«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ

РИА Новости 13:52
Футбол

Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»

Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
REGNUM 14:42
Футбол

«Бавария» уволила главного тренера

Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru 15:10
Политика

Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»

Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
RT на русском 13:05
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов

Известия 12:20
Экономика

Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Реальное время 31 октября в 14:12
Происшествия

В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк

Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Украина.ру 08:40
Политика

Ивановский глава назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения

Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента России Владимира Путина.
Народные новости 16:00
Футбол

Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1

До лидеров рукой подать: «Химки» опережали на 2 очка, а «Торпедо» на 6. Поэтому игра с аутсайдерами, а «Енисей» находился на 17-ом месте, была отличным шансом заработать очки, чем «Ротор» и воспользовался.
КП - Волгоград 09:00
Политика

В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина

В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Аргументы недели 05:40
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Культура

Путин поздравил Александра Градского с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
Life.ru 03:46
Происшествия

Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене

Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Life.ru 10:05
Единоборства

Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

RT на русском 12:21
Политика

Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах

Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.
Московский Комсомолец 15:50
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Общество

Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России

Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
REGNUM вчера в 07:06
Политика

В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»

В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Комсомольская правда вчера в 13:48
Кино

Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года

Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03:53
Культура

Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре

Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Телеканал 360° 07:57
Наука

В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет

Pravda.Ru вчера в 11:14
Хоккей

Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Газета.Ru 14:18
Политика

Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса

Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».
Журналистская правда 01 ноября в 04:24
Армия и оружие

Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу

Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Известия вчера в 15:48
Культура

Горан Брегович собрался купить дом в Крыму

Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Взгляд.ру 09:24
Авто

Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили

Тарантас Ньюс 02:19
Экономика

РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн

Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс 01 ноября в 13:21
Гаджеты

Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G

Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
iXBT.com 01:08
Футбол

Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

Спорт-Экспресс 12:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валттери Боттас
Финский автоспорт
Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное