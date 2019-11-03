Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1". На Гран-при США Хэмилтон занял второе место, которое гарантировало ему победу в общем зачете. Первым стал его партнер по команде финский гонщик Валттери Боттас (1:40,351).

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Футбол «Бавария» уволила главного тренера Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.

Политика Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией» Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.

Происшествия В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.

Футбол Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1 До лидеров рукой подать: «Химки» опережали на 2 очка, а «Торпедо» на 6. Поэтому игра с аутсайдерами, а «Енисей» находился на 17-ом месте, была отличным шансом заработать очки, чем «Ротор» и воспользовался.

Происшествия Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.

Кино Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.

Культура Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.

Хоккей Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.

Политика Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».

Армия и оружие Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.

Экономика РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.