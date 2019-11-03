Автоспорт
Газета.RuХэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом "Формулы-1". На Гран-при США Хэмилтон занял второе место, которое гарантировало ему победу в общем зачете. Первым стал его партнер по команде финский гонщик Валттери Боттас (1:40,351).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 16:07, Ашберн
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Футбол
«Торпедо» обыграло «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» нанёс серьезную травму футболисту «Эвертона»
Форвард лондонского клуба «Тоттенхэм» Сон Хын Мин в матче 11-го тура английской Премьер-лиги нанес серьезную травму полузащитнику «Эвертона» Андре Гомешу.
Футбол
«Бавария» уволила главного тренера
Мюнхенская "Бавария" отправила в отставку главного тренера Нико Ковача, передает официальный сайт клуба.
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
Директор парка заявил, что стоимость проекта по строительству велодорожки оценивается в 451 млн рублей, на что Путин в шутку показал ему кулак.
Здоровье
Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов
Экономика
Власти РФ назвали плюсы новой системы накопительных пенсий
Участники новой системы накопительной пенсии — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — смогут стать наследниками средств на этапе выплаты пенсии.
Происшествия
В СБУ пообещали скорые и весомые результаты в деле об убийстве Гандзюк
Руководитель Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар заявил, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура в ближайшее время представят обществу новые весомые результаты в деле Екатерины Гандзюк.
Политика
Ивановский глава назвал заслугой Путина поддержку первичного звена здравоохранения
Поддержка первичного звена здравоохранения в РФ является личной заслугой президента России Владимира Путина.
Футбол
Волгоградский «Ротор» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 2:1
До лидеров рукой подать: «Химки» опережали на 2 очка, а «Торпедо» на 6. Поэтому игра с аутсайдерами, а «Енисей» находился на 17-ом месте, была отличным шансом заработать очки, чем «Ротор» и воспользовался.
Политика
В США напомнили, что в выборы вмешивалась не Россия, а Украина
В расследовании Мюллера говорится, что Украина вмешивалась в выборы Трампа президентом США. Об этом сообщило издание Buzzfeed.
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летием.
Происшествия
Пропавший с двумя детьми уфимец звонил жене
Пропавший неделю назад вместе с двумя детьми житель Уфы Артём Мазов звонил своей супруге и просил не разрушать брак.
Политика
Трамп «совершенно уверен» в победе на следующих президентских выборах
Журналисты спросили у Трампа, уверен ли он, что одержит победу в новой президентской кампании.
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Общество
Сервис HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Специалисты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий в России с самыми высокими заработными платами.
Политика
В немецком городе Дрезден объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
В Дрездне, что на востоке Германии, появились проблемы с крайне правыми.
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Наука
В Испании нашли ожерелье, которому 39 тысяч лет
Хоккей
Контракт «Вашингтона» с Овечкиным на 13 лет называли глупостью
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тед Леонсис заявил, что после подписания 13-летнего контракта с форвардом Александром Овечкиным в 2008 году ему позвонил комиссар Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн и назвал эту сделку безумием.
Политика
Украина хочет заставить Россию оплатить восстановление Донбасса
Как пояснил Криклий, после окончания войны на Донбассе надо возложить все расходы по его восстановлению на Россию, сообщает телеканал «1+1».
Армия и оружие
Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу
Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.
Культура
Горан Брегович собрался купить дом в Крыму
Балканский музыкант и композитор Горан Брегович заявил, что задумывается о покупке дома в Крыму.
Авто
Названы регионы России, где чаще всего покупают новые автомобили
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Гаджеты
Redmi K30 станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
Выходящие 5 ноября смартфоны Xiaomi CC9 Pro и Mi Note 10/Note 10 Pro будут построены на SoC Qualcomm и не получат встроенного модема 5G.
Футбол