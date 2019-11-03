Автоспорт

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортХэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас. Второе место занял Хэмилтон, третье – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) финишировал десятым.
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Хэмилтон – шестикратный чемпион мира. Уже в следующем году он может повторить главный рекорд Шумахера

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Финский автогонщик; чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.
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