Ранее Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 гг. Что касается Гран-при США, его победителем стал Боттас. Второе место занял Хэмилтон, третье – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) финишировал десятым.

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Автоспорт Квят оштрафован за аварию на последнем круге Гран-при США Российский пилот команды «Формулы-1» Toro Rosso Даниил Квят был оштрафован за столкновение с соперником на заключительном круге 19-го этапа «Формулы-1» — Гран-при США.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

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Происшествия В Ивановской области произошел пожар в отеле на воде Пожар на дебаркадере "Мирная пристань", в котором располагается отель и ресторан на воде, произошел в воскресенье вечером в Кинешме Ивановской области.

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Фигурное катание Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.

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Происшествия При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии В результате стрельбы на западе Москвы погиб начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Элджеркиев, передает ТАСС.

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