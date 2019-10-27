Автоспорт

Интерфакс-СпортИнтерфакс-СпортХэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Второе место занял немец Себастьян Феттель (Ferrari), третье – финн Валттери Боттас (Mercedes). Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым.
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Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики, Квят – девятый

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Российский автогонщик, чемпион серии GP3, пилот Формулы-1.
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