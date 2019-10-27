Автоспорт
Интерфакс-СпортХэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1". Второе место занял немец Себастьян Феттель (Ferrari), третье – финн Валттери Боттас (Mercedes). Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso финишировал девятым.
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Льюис Хэмилтон: «Из-за повреждений пришлось корректировать свой стиль пилотажа»
Sports.ruвчера в 19:23
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:06, Вашингтон
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В возрасте 76 лет скончался писатель, правозащитник и один из основателей диссидентского движения в СССР Владимир Буковский.
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