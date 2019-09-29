Автоспорт
PrognozistХэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1». В начале он был среди догоняющих: Феттель и Леклер лидировали, но в какой-то момент удачно появилась машина безопасности, а затем случился сход Себастьяна.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
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«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео
«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.
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Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
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В небе Подмосковья засняли необычный объект
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Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
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Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
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В киновселенную Marvel вернется Человек-паук
В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
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Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
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Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море
В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
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Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
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В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
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