Автоспорт

PrognozistPrognozistХэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1». В начале он был среди догоняющих: Феттель и Леклер лидировали, но в какой-то момент удачно появилась машина безопасности, а затем случился сход Себастьяна.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Хэмилтон в четвертый раз выиграл Гран-При России Формулы 1 в Сочи, Квят 12-й

КП - Кубань09:15

Хэмилтон приговорен к победам в Сочи. Феттель подарил Льюису первое место

Спорт-Экспресс09:25

Хэмилтон отпраздновал победу на Гран-при России обнимашками с огромной матрешкой

Sports.ru13:13

Хэмилтон назвал работу команды «Формулы-1» «Мерседес» на Гран-при России невероятной

ТАСС09:06

Хэмилтон продлил победную серию «Мерседеса» в Сочи, Квят финишировал 12-м

Матч ТВ08:47

Хэмилтон: могу кое-что исправить в «Феррари», но это не моя цель

Чемпионат15:23

Объявлен стартовый порядок гонщиков на Гран-при России

Газета.Ruвчера в 20:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:22, Вашингтон
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Политика

Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг

Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Общество

Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Известия 27 сентября в 09:27
Политика

Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Технологии

«Яндекс.Дзен» открыл возможность размещать видео

«Яндекс.Дзен» открыл возможность работать с видео, теперь пользователи платформы смогут публиковать видеоролики, а также размещать нативную рекламу в видеоформате.
Известия 27 сентября в 08:01
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Футбол

«Спартак» сделал предложение Гаттузо

Несмотря на финансово выгодное предложение "Спартака", Гаттузо предпочитает вернуться в Серию А. Напомним, после воскресного поражения от "Оренбурга" (1:2) тренерский мостик "Спартака" покинул Олег Кононов, который проработал с командой только десять месяцев.
Евро-футбол.ру 15:30
Авто

Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

Слово и Дело 17:10
Наука

Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке

Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Политика

Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Кино

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Футбол

Джикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия высказался об увольнении главного тренера команды Олега Кононова.
RT на русском 13:47
Наука

Выявлена опасность чайных пакетиков

Дни.ру 27 сентября в 04:06
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Футбол

Цены на отели в Петербурге ограничат на время чемпионата Европы

Российские власти решили ограничить цены на гостиницы в Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
МР7.ру 27 сентября в 01:20
Футбол

ЦСКА вышел на первое место в чемпионате России

В воскресенье ЦСКА обыграл "Урал" в матче 11-го тура чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
DP.RU 07:07
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями.
РИА Новости 14:45
Наука

Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
Актуальные Новости вчера в 02:42
Политика

Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу

Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Происшествия

В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля

В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .
Коммерсантъ 04:35
Технологии

Новые настройки Google Play позволяют удалиться из всех бета-программ

Новые настройки для сервиса Google Play предоставят пользователям возможность сразу удалиться из всех выбранных ранее бета-программ.
Актуальные Новости 14:31
Происшествия

Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

РИАМО вчера в 12:43
Авто

В декабре в России появится кроссовер Dongfeng AX4

UsedCars.ru 27 сентября в 08:40
Гаджеты

Apple может вернуть на iPhone светящийся «яблочный» логотип

На новые модели Apple iPhone может вернуться логотип в виде светящегося яблока.
Профиль 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шарль Леклер
Монегасский автогонщик
Монегасский автогонщик, пилот «Скудерии Феррари». Чемпион серии GP3 2016 года и ФИА Формулы-2 2017 года. Третий монегаск в истории Формулы-1.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное