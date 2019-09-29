Автоспорт
PrognozistХэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1». В начале он был среди догоняющих: Феттель и Леклер лидировали, но в какой-то момент удачно появилась машина безопасности, а затем случился сход Себастьяна.
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Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
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Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
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