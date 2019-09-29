Автоспорт
Lenta.ruХэмилтон выиграл Гран-при России
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 12-й результат. Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:42, Вашингтон
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире.
РИА Новости 11:33
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
Srnsk 27 сентября в 14:12
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» победили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
"Динамо" с 17 очками занимает третье место в чемпионате Украины, "Днепр-1" с 11 балами идет седьмым.
РИА Новости 12:17
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Газета.Ru 11:40
Театры
Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
Вокруг ТВ вчера в 05:32
Политика
СМИ раскрыли тайну Волкера о поставках оружия на Украину
В публикации обращается внимание на то, что сразу после назначения на должность спецпредставителя по Украине Волкер принялся активно лоббировать за поставки Javelin и другого оружия для вооруженных сил Киева.
Российская газета 11:57
Футбол
«Шинник» обыграл «Спартак-2» в матче ФНЛ
ProstoProSport 09:57
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец вчера в 05:53
Политика
Госдеп начал задним числом засекречивать информацию из писем Клинтон
Госдепартамент США начал задним числом засекречивать информацию из писем для Хиллари Клинтон, которые она получала на личную почту, являясь госсекретарем США.
РЕН ТВ 00:44
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 12:18
Происшествия
Остров Тенерифе остался без света из-за неполадок
На испанском острове Тенерифе полностью отключилось электричество, сообщили в мэрии города Санта-Крус-де-Тенерифе.
RT на русском 10:49
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Музыка
Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road
В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Политика
NYT: Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы
Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России.
Дождь 04:27
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Наука
В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика
Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01