Автоспорт

PrognozistPrognozistХэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1». В начале он был среди догоняющих: Феттель и Леклер лидировали, но в какой-то момент удачно появилась машина безопасности, а затем случился сход Себастьяна.
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Льюис Хэмилтон
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