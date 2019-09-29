Автоспорт

Lenta.ruLenta.ruХэмилтон выиграл Гран-при России

Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 12-й результат. Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
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Лицом к «Мерседесу», задом к остальным. Трасса в Сочи любит только одну команду и испытывает на прочность своих

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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при России-2019

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Газета.Ruвчера в 20:44
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