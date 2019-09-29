Автоспорт
Lenta.ruХэмилтон выиграл Гран-при России
Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал 12-й результат. Этап «Формулы-1» ВТБ Гран-при России проводится в Сочи шестой раз. Четырежды победу в гонке одерживал Хэмилтон.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook запись, в которой выразил соболезнования по поводу смерти первого президента полуострова Юрия Мешкова.
Народные новости 10:33
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Политика
Украина ужесточит пересечение линии разграничения для лиц до 16 лет
С 29 октября жители ЛНР и ДНР, которым не исполнилось 16 лет, не смогут пересекать линию разграничения с Украиной, предъявляя свидетельство о рождении.
REGNUM 08:04
Происшествия
Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
РИА Новости 10:05
Автоспорт
Роберт Шварцман: «Надеюсь, через несколько лет я смогу побороться в „Формуле-1“»
Российский пилот Prema Роберт Шварцман рассказал, что через несколько лет хочет попасть в «Формулу-1».
Матч ТВ 11:05
Политика
Иран требует от США компенсацию на $50 млрд
Иран считает, что США должны возместить иранской стороне ущерб от санкций, прежде чем вернуться к ядерной сделке.
Коммерсантъ 11:02
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Стало известно о возможной заинтересованности Волкера в военной помощи Украине
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку 28 сентября, мог лоббировать оказание военной помощи Киеву.
Lenta.ru 10:04
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала призвала американскую сторону представить мировой общественности стенограммы закрытых переговоров экс-президента США Барака Обамы.
RT на русском 11:04
Политика
Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Политика
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru 10:52
Политика
На Украине подсчитали убытки морских портов после потери Крыма
«С 2014 года потери портов с нарастающим итогом — 6 млрд грн», — отметили в министерстве.
РБК 04:37
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Автоспорт
Себастьян Феттель сошёл на Гран-при России 2019
Пилот Ferrari Себастьян Феттель в очередной раз не смог выиграть Гран-при России 2019.
За рулем Кубань 08:10
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.
ТАСС 10:29
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Гаджеты
Apple неожиданно выпустила обновление iOS 13.1.1
В минувшую пятницу компания неожиданно для всех выпустила новую версию iOS 13.1.1 под серийным номером 17A6854.
Дни24 вчера в 04:49
Футбол
Болельщики «Спартака» призывают Кононова покинуть клуб
РИА Новости 10:09
Здоровье
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Наука
Противогрибковое вещество активно борется со стафилококком
Японские ученые смогли синтезировать из гриба ушарелид – вещество, которое показало активность против грибков и золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью.
Goroday.ru вчера в 19:03
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика
В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент
В Австрии стартовали внеочередные парламентские выборы, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 02:21
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14