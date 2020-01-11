Политика

RT на русскомRT на русскомХейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента

Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному радио.
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Замгоссекретаря Хейл заявил, что США считают Россию конкурентом, но не врагом

ТАСС05:43

США видят в России конкурента, а не врага, заявил замгоссекретаря Хейл

РИА Новости07:25

Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента

RT на русском09:42

В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом

Известия06:36

В Госдепартаменте США назвали Россию конкурентом, а не врагом

Газета.Ru12:18

В США заявили, что РФ является конкурентом Вашингтона, но не врагом

News.ru06:16

Зам Помпео не считает Россию врагом США

Вести.Ru08:47
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Здоровье

5 здоровых привычек могут увеличить продолжительность жизни

Немецкие ученые-медики сообщили, что человек может своими силами примерно на десять лет увеличить себе срок продолжительности жизни без болезней с помощью пяти правильных здоровых привычек.
Ugpressa.ru вчера в 22:47
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Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Политика

Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 10:34
Политика

ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Вести.Ru 05:44
Футбол

«Крылья Советов» не могут договориться с «Локомотивом» по трансферу Лысова

Как стало известно «СЭ», «Крылья Советов» пытаются договориться с «Локомотивом» о переходе в самарский клуб 21-летнего защитника Михаила Лысова.
Спорт-Экспресс 12:55
Общество

Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Lenta.ru 11:36
Политика

Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране

RT на русском 13:49
Политика

В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости 13:06
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Происшествия

В Китае первый человек умер от неизвестного ранее вируса

В китайском городе Ухань 61-летний мужчина умер от пневмонии, которая стала результатом неизвестного ранее вируса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные городского медицинского управления.
РБК вчера в 22:13
Политика

На Украине сообщили о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

RT на русском вчера в 14:32
Происшествия

В Москве фотомодель выпала из окна, сообщили СМИ

В Москве модель и актриса Ксения Пунтус выпала из окна с высоты третьего этажа.
РИА Новости 14:14
Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты скрывал брак с 65-летней пенсионеркой

По словам Сергея Жорина, который представляет интересы Лолиты в суде, во время разбирательства выяснилось, что ранее Дмитрий состоял в браке с 65-летней женщиной.
StarHit.ru 09:00
Автоспорт

Эдуард Николаев: «Еще есть маленький шанс, что мы поедем дальше»

Матч ТВ 06:03
Политика

Пушков оценил слова Турчинова об ответственности за катастрофу Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков назвал "диагнозом" слова бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что РФ вместе с Ираном должна ответить за сбитый украинский Boeing.
РЕН ТВ 13:06
Политика

США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны.
Газета.Ru 13:54
Общество

Меган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Вести.Ru 10:32
Финансы

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
ТАСС вчера в 11:10
Армия и оружие

Трамп заявил о желании взять под контроль сирийскую нефть

Соединённые Штаты могут не ограничиться контролем над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии.
Профиль 11:10
Космос

Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.
РИА Новости вчера в 09:34
Технологии

Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС

Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.
The GEEK 05:28
Экономика

«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:09
Культура

Неожиданно была найдена первая версия песни Высоцкого «Райские яблоки»

News.ru вчера в 20:55
Общество

Украинец Ломаченко ответил на критику за видео с российскими солдатами

Украинский боксер Василий Ломаченко в ответ на критику за видео с российским спецназом выложил новый ролик, на котором он читает стихотворение.
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Карен Шахназаров рассказал о свадьбе с Марией Шукшиной

Аргументы недели вчера в 13:15
Авто

Geely показала новый кроссовер Geely HaoYue

Новый полноразмерный кроссовер Geely, фотографии и характеристики которого «Автоновости дня» публиковали перед Новым годом, теперь рассекретили официально.
Автоновости дня вчера в 03:02
Футбол

«Интер» согласовал с Эриксеном контракт до 2024 года

Стороны согласовали контракт сроком до 2024 года. Теперь «нерадзурри» предстоит обсудить условия трансфера с «Тоттенхэмом».
Sports.ru 13:08
Общество

Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом

Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.
Lenta.ru 13:03
Политика

Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.
RT на русском 13:33
Спорт

Пеллегрино — о действиях Жуве: так поступает только сумасшедший

На последнем повороте Пеллегрино сбил с ног француз Ришар Жуве, наехав на соперника сзади.
Чемпионат 10:33
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