Соединённые Штаты видят в России изобретательного и жёсткого конкурента, заявил заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл. Об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному радио.

Хейл: США видят в России изобретательного и жёсткого конкурента

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