Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.

США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли. Она уверена, что этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах». «Россия никогда не будет нашим другом», - цитирует Хейли Newsday.

Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией

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