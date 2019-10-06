Политика
Газета.RuХейли заявила о невозможности дружбы США и России
США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли. По ее мнению, этого не произойдет "ни при каких обстоятельствах".
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Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.
— Никки Хейли, американский политикURA.Ru вчера в 17:37
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Политика
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
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Художник Покрас Лампас в Екатеринбурге завершил восстановление своей работы "Супрематический крест", которая была повреждена коммунальщиками и вызвал протест местных православных активистов.
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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
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РЕН ТВ вчера в 19:47
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Спорт-Экспресс вчера в 11:14
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
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Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
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