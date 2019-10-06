Россия никогда не будет нашим другом. Мы ни при каких обстоятельствах не сможем им доверять.

США никогда не будут дружить с Россией, заявила бывшая американская постпред при ООН Никки Хейли. По ее мнению, этого не произойдет "ни при каких обстоятельствах".

Хейли заявила о невозможности дружбы США и России

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